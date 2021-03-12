IDC估今年台灣PC出貨將下滑2.9% 筆電將超越桌機

市調機構 IDC 今 (12) 日表示，去年受惠遠距教學、在家工作需求，台灣個人電腦出貨達 244 萬台、年增 4%，連兩年維持成長，今年雖然整體需求仍強，但受零組件缺料供不應求影響，估今年出貨量將下滑 2.9%，達約 236.9 萬台，其中，筆電出貨占比將超過 5 成，與桌上型電腦呈現黃金交叉。

IDC 分析師劉伊菡表示，在疫情尚未得到有效控制下，預期個人電腦市場需求仍將居高不下，其中，筆電因方便移動與攜帶，加上效能提升，不論在商用或家用市場，都有逐步取代桌上型電腦現象，去年筆電占整體 PC 市場出貨創新高，達約 48.8%，今年比重可望進一步過半。

IDC 統計去年在疫情帶動下，台灣商用筆電成長達 15.4%，家用筆電也年增 4.9%，展望今年，IDC 指出，在專案挹注、遠距辦公模式興起，估今年第 1 季商用筆電仍將維持年增 2% 正成長，但整體個人電腦則將較去年下滑 4.1%，主因仍受零組件缺貨影響。

顯示器方面，IDC 表示，去年顯示器同樣在遠距工作設備需求帶動下，採購力道強勁，去年仍成長 5%，預期今年在下游通路提前備貨效應影響下，全年出貨量將轉為衰退 3.3%，

此外，IDC 也統計去年台灣平板電腦出貨為 97 萬台，年減 3.6%，但商用平板出貨逆勢成長至 26 萬台、年增 106.4%，也反映遠距辦公與學習需求，但預期今年商用平板熱潮將趨緩，加上消費市場將維持下跌趨勢，估今年整體台灣平板出貨將再下滑至 87 萬台、年減 9.9%。