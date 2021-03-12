〈美股盤前要聞〉美債殖利率又升 美股期貨下滑

拜登提前一日簽署 1.9 兆美元刺激法案。美國 10 年期公債殖利率上升至 1.6%。美股期貨週五 (12 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨跌 0.56%，那斯達克 100 期貨跌 1.73%。

1. 拜登提早一天簽署 1.9 兆美元刺激法案

美國總統拜登在周四 (11 日) 正式簽署 1.9 兆美元刺激法案，比原定時間提早一天，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，直接現金最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶。

拜登原定周五簽署立法，如今提早一日、在美國新冠肺炎疫情 (COIVID-19) 爆發滿一周年的這天簽字，他表示：「這是重建美國 (經濟) 支柱的歷史性一刻。」

最新法案將提撥 4000 億美元，以發放 1400 美元現金支票給多數民眾；3500 億美元援助州和地方政府；並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。

莎琪表示，直接現金最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶，「大家可以預期最快本周末就能在銀行帳戶收到現金支票。當然，這只是第一波，」未來幾周會陸續發放。

2. 蘋果自製 5G 數據機晶片傳 2023 年亮相

科技網站 MacRumors 周四 (11 日) 報導，蘋果計劃自行開發 5G 數據機晶片 (modem)，預估 2023 年發布的 iPhone 機型將全數搭載這款自製晶片，科沃、博通、台積電有望受惠。

巴克萊分析師 Blayne Curtis 與 Thomas O'Malley 周四表示，蘋果 (AAPL-US) 自行設計、開發的 5G 蜂巢式數據機晶片，可能會在 2023 年發布的所有 iPhone 機型中亮相。

MacRumors 引述蘋果供應鏈研究報告表示，分析師認為射頻晶片大廠科沃 (QRVO-US) 和通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) ，應該是蘋果自製 5G 數據機晶片的最大受惠廠商。

3. 高通中低階處理器晶片大缺貨

路透 (Reters) 引述業內消息人士報導，高通 (QCOM-US) 正在竭盡所能跟上手機與其他設備的處理器晶片需求，因為原先車用晶片短缺已蔓延至整體電子業。

兩位三星電子的供應商業內人士表示，三星電子旗下手機正面臨高通處理器晶片短缺的問題。

三星供應商的一位消息人士表示，高通晶片短缺正在影響三星中低階手機的生產。另一家位消息人士說，高通新旗艦晶片 Snapdragon 888 也出現短缺，但他未透露是否已影響三星高階機款的產能。

4. 美國對 5G 設備零組件出口祭新限制

路透引述知情人士說法報導，拜登政府收緊針對華為的緊箍咒，本周修訂對華為販售 5G 零組件的許可證規定以及若干條件，此舉可能破壞供應商和華為現行合約，導致供應商無法再出貨。

如果屬實，此舉顯示拜登政府對正在強化對華為的出口管制。

新規範更明確禁止出口用於華為 5G 設備的半導體、天線和電池，讓不同時期發放的許可證有更統一的規範。先前某些許可證允許繼續出貨給華為，有些則須受到更嚴格的規範。

5. 傳 Netflix 打算封鎖共用密碼

使用 Netflix (NFLX-US) 共用帳戶的人可能好日子快沒了！傳 Netflix 政策進行新測試， 有意封鎖同一帳戶共享密碼自不同裝備登入的做法。

研調機構 Magid 統計，Netflix 用戶約 33% 與其他人共享密碼。Netflix 本就透過「可同時觀看螢幕數量」作為不同收費基準，且為了拓展市場，Netflix 以往默許共享密碼這樣的做法，不強制用戶使用個人帳戶，其執行長 Reed Hastings 甚至稱「共享密碼是可以習慣的事」，但如今 Netflix 似乎有意重新評估相關規定，防範多人共用帳戶的情形。

Netflix 針對一些客戶進行新政策，嘗試敦促某些非與主訂閱戶共同收看內容的用戶註冊自己的帳號。該訊息顯示，「倘若你沒有與本帳戶擁有者同住，你需要自己的帳號才能繼續觀看。」