養套殺？傳Netflix打算封鎖共用密碼 防止一人收費 多戶共享

使用 Netflix (NFLX-US) 共用帳戶的人可能好日子快沒了！傳 Netflix 政策進行新測試， 有意封鎖同一帳戶共享密碼自不同裝備登入的做法。

研調機構 Magid 統計，Netflix 用戶約 33% 與其他人共享密碼。Netflix 本就透過「可同時觀看螢幕數量」作為不同收費基準，且為了拓展市場，Netflix 以往默許共享密碼這樣的做法，不強制用戶使用個人帳戶，其執行長 Reed Hastings 甚至稱「共享密碼是可以習慣的事」，但如今 Netflix 似乎有意重新評估相關規定，防範多人共用帳戶的情形。

Netflix 針對一些客戶進行新政策，嘗試敦促某些非與主訂閱戶共同收看內容的用戶註冊自己的帳號。該訊息顯示，「倘若你沒有與本帳戶擁有者同住，你需要自己的帳號才能繼續觀看。」

Netflix 發言人指出，公司每年都會與選定的客戶進行數百樣測試。這回的測試不一定會演變成對共享帳號大規模打擊，但可用於帳戶安全性與共享密碼上，

Netflix 聲明指出，「該測試旨在協助確保使用 Netflix 帳號的人是在有授權的情況下使用。」

Netflix 基本計畫每月收費 8.99 美元，可提供 2 個螢幕同時觀看的標準方案月費是 13.99 美元。

Netflix 今年稍早宣布，全球訂閱人數超過 2 億人，但由於投資者遠離成長型股票，今年迄今表現遜於 S&P 500 指數。同時，Netflix 還必須抵抗越來越強勁的新進業者，包括迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+、 AT&T (T-US) 的 HBO Max、NBCUniversal 的 Peacock 和 ViacomCBS 的 Paramount + 等，以確保用戶不會琵琶別抱。