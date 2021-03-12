〈台股盤後〉半導體+IC設計領軍 周線大漲近400點

美股 4 大指數今晨全面上揚，受到台積電、聯電、日月光 ADR 漲幅皆在 5% 以上激勵，台股今 (12) 日在半導體和 IC 設計領漲下，終場加權指數上漲 75.62 點，收 16255.18 點，成交量 2979 億元，周線漲 399.95 點。

晶圓雙雄今天穩步紅盤，台積電終場上漲 5 元，漲幅 0.82%，收在 614 元，下周將挑戰月線 623 元，且下周三將進行除息，除息前行情可期。聯電終場上漲 0.45 元，漲幅 0.92%，收在 49.1 元，10 日線未站穩。

其他電子權值股部分，聯發科以上漲 11 元作收，漲幅 1.24%，收在 899 元，收復 10 日線。鴻海終場上漲 3 元，漲幅 2.56%，收在 120 元。不過股王大立光獨憔悴，終場下跌 15 元，跌幅 0.43%，收在 3465 元，摔落 5 日線。

IC 設計強勢噴出，金麗科、九暘、類比科、普誠、敦泰、亞信紛紛亮燈收漲停，凱鈺、富鼎、訊杰漲幅也都有 5% 以上，是最亮眼族群。

遠東到美東、美西航線的運價仍維持在高檔，這也讓航運股再度揚帆，陽明漲逾 3%，台航漲逾 2%，長榮、台驊投控、華航都有超過 1% 漲勢。

整體來說，今天資金再度轉進電子股，台股站上所有均線支撐，目前中、長期均線仍為多頭排列，KD 指標也於低檔黃金交叉向上，顯示台股下檔仍具支撐，然而指數面臨 2 月 26 日向下跳空缺口的壓力區，後市要靠攻擊量能擴大，才有助突破震盪整理格局。