【日盛投顧】指數挑戰空方缺口



◆四大主軸

多 空：指數挑戰空方缺口 航運、電池相關強勢

區 間：15,900-16,500

主 流：航運、電池相關、記憶體、IC 設計

◆大盤：指數挑戰空方缺口

1. 台股處在 5 日線 (約 16,004 點)、10 日線(約 15,990 點)、月線(約 16,091 點) 之上，盤中一度震盪翻黑，尾盤以上漲 75.62 點作收，漲幅 0.47%，收在 16,255.18 點，成交金額為 3,001.49 億元。三大法人合計買超 89.4 億元，外資買超 60.26 億元、投信買超 19.36 億元、自營商買超 9.78 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利於盤勢表現。

（2）、均線：短期支撐為 5 日線 (約 16,004 點) 附近，壓力為 2/22 前高 (約 16,579 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向上，短線格局偏多。

3. 櫃買指數漲幅 0.37%，收在 196.04 點，同步加權指數小漲。支撐為月線 (約 192 點) 附近，壓力為前高 (約 200 點) 附近，KD 向下，短線震盪格局。

4. 觀盤重點：指數目前將挑戰上方空方缺口及前高壓力區，若能帶量突破封閉缺口，將有利盤勢轉強，在未能突破之前仍是汰弱留強的格局，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，且持股比重仍不宜超過 5 成，一旦上述轉強將可增加持股比重，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

◆結構：航運、電池相關、記憶體、IC 設計等強勁

1. 航運：傳出加拿大有罷工疑慮，且美西航線恐有 2 條航線將取消，運價可望持續調漲，相關個股如 2609 陽明、2603 長榮等股價相對強勢。

2. 電池相關：累計前二月營收表現強勁，且 3211 順達殖利率亮眼，帶動股價走漲，且帶動其他個股 3323 加百裕、6121 新普股價揚升。

3. 記憶體：目前市況仍處於供不應求，報價也可望進入上漲週期，相關個股如 2408 南亞科、2337 旺宏、2344 華邦電等可望受惠。

4.IC 設計：晶片缺貨持續，訂單能見度高，今年展望正向，相關個股如 2458 義隆、2454 聯發科、8016 矽創、6202 盛群等股價表現強勁。

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