盤前財經大事搶先讀2021年03月12日

今日操盤前瞻

法說會：台達電、揚智、材料 - KY

除權息：中櫃

拜登提早一天簽署 1.9 兆美元刺激法案 最快本周末發放現金支票

美國總統拜登在周四 (11 日) 正式簽署 1.9 兆美元刺激法案，比原定時間提早一天，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，直接現金最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶。閱讀全文...

蘋果自製 5G 數據機晶片傳 2023 年亮相 科沃、博通、台積電有望受惠

科技網站 MacRumors 周四 (11 日) 報導，蘋果計劃自行開發 5G 數據機晶片 (modem)，預估 2023 年發布的 iPhone 機型將全數搭載這款自製晶片，科沃、博通、台積電有望受惠。閱讀全文...

奇力新兩大產品線啟動漲價 最大漲幅達 4 成 訂單看到第三季

電感廠奇力新 (2456-TW) 表示，近期車用、網通需求強勁，二大產品線網路變壓器、磁性材料相繼調漲報價，據了解，漲幅至少 10% 起跳，最高達 40%，奇力新也指出，需求相當強勁，目前訂單能見度長達 3-4 個月，最遠可看到第三季。閱讀全文...

國巨去年純益年增 86% 每股賺 27.58 元寫歷史次高

被動元件廠國巨 (2327-TW) 昨 (11) 日公告去年財報，在需求暢旺及併購效益挹注下，第四季稅後純益 37.07 億元，季增 2.2%、年增 315%，每股純益 7.51 元，近 8 季新高；去年稅後純益 129.8 億元，年增 86.9%，每股純益 27.58 元。閱讀全文...

永豐金今年五大營運重點 提升海外收益為重中之重

永豐金 (2890-TW) 昨 (11) 日舉行法說會，總經理朱士廷揭示今 (2021) 年五大營運重點，分別為：強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管。其中，提升海外收益將是重中之重。閱讀全文...

蔡力行：半導體競爭不停歇 聯發科三階段目標因應全球競爭

聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行昨 (11) 日出席論壇指出，半導體競爭不會停，要保持競爭力必須回到基本面，包括追求技術領先、將技術轉換成價值，最終成為供應鏈中不可或缺的一環，其中，第三階段也是聯發科正在追求的目標。閱讀全文...