5G應用高成長 晶技大幅今年資本支出創新高

石英元件廠晶技 (3042-TW) 去年營收、獲利改寫新高，估計今年 5G 應用產品出貨成長 4 成，晶技並上修資本支出，由 22 億元提高為 25.9 億元，增幅 17.73%，瞄準 5G、網通及車用市場。

2021 年進入 5G 商業運轉元年，晶技董事長林萬興看好，總體營收除將較去年 110.48 億元雙位數成長，續創新高，包括手機、網通、5G 應用產品營收，也將較去年成長 30-40%。

晶技董事會上修後的今年資本支出預算達 25.9 億元，創成立 37 年以來新高，除將用於調整產能及生產產品品質，並將擴充寧波廠小型化產品生產線 5 條，新產線預計在 4 、5 月陸續投產。

晶技成為 IC 設業者的重要策略聯盟夥伴，已是聯發科晶片頻率元件合格供應商，去年晶技產品搭配聯發科晶片使用的比例，占晶技營收 7-8%。

法人預期，聯發科今年下半年在中國手機市占將過半，同時上調聯發科今年 5G 晶片出貨套數達 1.7 億套，上調幅度 13%，在合作夥伴營運成長推升下，有利推升晶技今年營收的快速走高。

此外，電動車市場崛起，也將大幅改變傳統汽車電子供應鏈生態，蘋果也宣示將推出電動車 Apple Car，晶技在寧波設立轉投資公司晶創科技，強攻汽車應用市場。

晶技透過在寧波已成立的台晶電子，投資人民幣 1 億元設立晶創科技，以專責開發電動車在內的車用市場，且以在地法人的型態，進一步切入中國電動車供應鏈。