華通去年EPS3.91元登峰 擬配1.5元現金股利20年來新高

HDI 大廠華通 (2313-TW) 今 (11) 日公布 2020 年全年財報，稅後純益為 46.65 億元，創新高，年增 22.04%，每股純益為為 3.91 元，今天董事會決議，去年盈餘每股擬配發 1.5 元現金股利，盈餘配發率 38.36%，創 20 年股利配發新高。

依華通今日收盤價 42.3 元計算，現金殖利率 3.55%。

華通 2020 年營收突破 600 億元大關，達 605.17 億元寫新高，毛利率 18.18%，年增 0.38 個百分點，稅後純益 46.65 億元，創新高，年增 22.04%，每股純益為為 3.91 元。

華通生產基地主要集中在台灣及中國，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板、以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。

華通去年資本支出為 70 億元，主要新增重慶廠二廠，今年規劃今年 90 億元的資本支出，近二年資本支出合計 160 億元，同樣擴充重慶二廠設備，該廠產能將在今年第三季開出。

華通 2021 年前 2 月營收為 88.8 億元，年增 21.96%，今年股東常會日期訂在 6 月 10 日召開。