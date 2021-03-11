一枝草一點露 與喜同喜與悲同悲

文／理善國際關懷協會．林鳳

孫越孫叔叔一生致力公益令人感動，二十年前發起中華基督教救助協會，擔任第一屆理事長。現任副秘書長鄭夙珺每年聖誕節前後，與約五十人騎腳踏車十五天環台募款，休息時則到服務中心看個案，十六年來風雨無阻參與 1919 愛走動單車環台。協會五大服務主軸，重大災難救助、急難家庭救助、1919 食物銀行、1919 旺得福、弱勢家庭兒童課後陪讀。

中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺 (右) 表示，有共同的理念目標，連結力量去幫助更多人。左為理善國際關懷協會執行長林鳳。

陪讀計畫 家外之家

鄭秘書長說明協會是個平台連結教會，1919 取諧音即要救要救，使教會彼此連結幫助人，讓組織發揮 1+1>2 的效能，一年要幫助一千個急難家庭、二千個老人、三千個孩子、五千個食物銀行個案。

內政部調查台灣有三十萬名兒童生活經濟匱乏，超過十萬名兒童高風險生活，父母無力提供校外課輔才藝班無法陪伴，導致許多孩子放棄學習造成社會隱憂。例如有個案孩子八、九歲，爸爸受刑媽媽出走，阿公癌症阿嬤沒工作能力，所以孩子孤立無援！有時發生災難，因父母需外出工作，孩子可能下課後在街頭遊蕩，所以協會開始弱勢兒童課後陪讀計畫，幫助弱勢家庭孩子不輸在起跑點，可免費吃飯、參加課業輔導、品格教育、才藝學習等等，讓兒童身心靈得到關顧，使家長無後顧之憂安心工作，十幾年來幫助超過五萬個小孩。鄭夙珺說每次看到孩子都特別觸動內心，看到孩子能在安全溫暖的環境中，下課有飯吃有人陪做功課，撫慰孩子心靈有個家外之家，這些陪伴陪讀就是協會希望給孩子最美好的禮物。

旺得福計畫 全人關懷

台灣 2018 年六十五歲以上人口達 14%，已正式邁入高齡化社會。高齡者個人生活可能失去自主尊嚴，造成憂鬱恐慌喪失生命意義，而家庭照顧者照護疲累，有沉重的精神與經濟壓力，向政府申請補助跑流程耗時耗力，有時甚至申請不到。例如名下有個小房子，但沒法變現導致三餐不繼，而法令對這種個案無法及時協助，所以協會展開 1919 愛主動急難家庭救助，十年幫助了一萬四千多個家庭。另在各地成立 1919 旺得福俱樂部，關心部落五十五歲或六十五歲以上，目前全台有八十個俱樂部，照顧二千個老人，致力推展健康促進五顧，顧健康、顧關係、顧心情、顧家庭、顧信心的概念，提供長者身心靈全人關懷與服務。

食物銀行 送食物包

與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。協會連結全台群眾與基督教教會力量，進行社會救助與活動，透過勘災情、找夥伴、定策略、募資源、去救助之五步驟，掌握災情制定策略實際行動。二十五年前賀伯颱風造成房子倒塌，身家性命受到威脅，當時孫越叔叔呼籲連結教會成立協會。莫拉克颱風後，則開辦食物銀行試辦物資發放，在高雄屏東台東等八八災區展開服務。透過七百個服務中心上千位志工，每兩個月親送一次食物包，每年幫助至少五千戶弱勢家庭。三十年來去年因新冠影響最艱難，連薪水都快發不出來，但隨著疫情舒緩又開始捐款捐物資，會深刻感受到台灣最美的風景是人心。

人力資源 志工組織

社福網絡連結台灣上千間教會，因各大中小教會財力人力不同，協會可代為訓練專業服務素養！志工訓練主要激勵有同理心，不是有錢時才去幫助人，所有服務方案是有計畫的，有共同的理念目標與使命，連結力量去幫助更多人。長期以來偏鄉傳道人有不少博士，他們放棄高薪，守在小部落幫助最弱勢的人，願意一輩子奉獻，使偏鄉感受到溫暖。另增設幸福巴士去偏鄉服務長者，多元化服務與社會企業合作，例如義剪頭髮、免費洗牙檢查口腔、贈衣服褲鞋等等。

大我小我不一樣的思考面向，激勵無私拋磚引玉助人的那份心，感恩自我有能力幫助需要的人，真是件幸福的事。一枝草一點露，天生我材必有用，從自己能做的開始，在自己崗位發揮更多能量，期盼大家一起讓世界更美好。

(本文作者林鳳為「理善國際關懷協會」與「理善認證學院」執行長。理財行善．正向能量．致力公益．傳播美好。理周集團旗下品牌之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導與異業合作 www.wips.org.tw)

來源：《理財周刊》1072 期

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