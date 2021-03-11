台灣之星結盟緯創子公司緯謙 搶5G智慧醫療商機

台灣之星今 (11) 日宣布，攜手緯創 (3231-TW) 子公司緯謙科技共同投入一站式智慧醫療轉型服務發展，藉由緯謙人工智慧技術、雲端服務與醫療 IT 應用，台灣之星可依需求客製化 5G 企業連網解決方案，提升 5G 醫療效能。

據統計，零接觸經濟產值將在 5 年內成長 80%，達到 16 兆元規模；2020-2026 年間，受到新冠肺炎疫情影響，遠距醫療市場規模將從 450 億美元成長至 1755 億美元，同時醫護人力會面臨短缺，預估 2024 年將有 2 萬人醫護缺口，健康照護產業將迎來一波數位轉型趨勢。

據麥肯錫顧問公司報告指出，醫療產業中有超過 3 成工作，可透過科技自動化來完成，台灣之星看準此趨勢，與緯謙科技投入數據整合的一站式智慧醫療轉型服務，其中，緯謙可發揮人工智慧技術、雲端服務、醫療 IT 應用；台灣之星則有高網速、低延遲與大容量的 5G 網路環境、混合雲架構、資料系統整合與應用等，雙方將協助醫療院所與照護單位，提升 5G 醫療效能。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G 發展與受疫情影響，帶動全球醫療照護領域快速成長，尤其隨著服務逐漸去中心化，遠距監測、自動化等智慧醫療應用規模也持續擴大，台灣之星不僅與緯謙科技合作發展 5G 環境下的智慧醫療轉型服務，同時也提供客服與大數據團隊支援，幫助醫療院所排疑解難，並將數據轉化為有用資訊。

緯謙科技總經理夏志豪博士指出，緯謙科技以病患為中心，提供數位醫療服務解決方案，從底層架構到上層應用，整合物聯網、大數據、人工智慧與雲端服務，同時攜手台灣之星建構 5G 環境確保數據傳遞快速穩定，推動醫療院所智慧化，縮短醫病間的距離並提升醫療資源和流程的內控管理、效率與品質。