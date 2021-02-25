〈緯創結盟中華電〉5G企業專網進展加速 最快下半年導入台灣廠區

緯創 (3231-TW) 今 (25) 日宣布與中華電 (2412-TW) 策略結盟，市場看好將有助緯創加速 5G 專網布建速度，緯創副董事長黃柏漙表示，借助中華電信 5G 服務應用，不排除最快在今年下半年或明年上半年，台灣新竹或南科廠區就會導入 5G 企業專網服務，自駕車領域布局也將同步進行。

黃柏漙表示，現在企業專網商機很多，但緯創集團仍會將重心優先放在 B2B 市場，目前也有幾個案子正在談，隨著這次緯創集團與中華電信結盟後，規畫將 5G 專網應用優先應用在自身工廠，評估新竹或南科場域，同時內部也持續布局 AMR 移動機器人、自駕車領域等應用。

談到未來電動車市場，黃柏漙指出，緯創不太可能朝車殼領域布局，會著重在軟體技術、平台車輛控制上，也與內政部合作推出高精地圖，目前在桃園、台中台灣大道上陸續有成果。

黃柏漙進一步表示，不論是 5G 應用、AMR 移動機器人、自駕車等，技術都相當多樣化且具深度，廠商一定要找合作夥伴，包含這次與中華電合作，未來 3-4 個月內也會再找策略夥伴合作，朝醫療等其他領域耕耘。

此外，中華電在企業 5G 專網上布局進展快，日前也攜手日月光投控 (3711-TW) 、高通 (QCOM-US) 在日月光高雄廠 K23 廠，攜手打造全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠。