〈緯創結盟中華電〉攻5G雲端應用 中華電將取得緯謙1席董事

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (25) 日宣布與中華電 (2412-TW) 策略結盟，旗下軟體應用服務商緯謙科技辦理增資，將引入中華電參股，中華電將取得緯謙 1 席董事，雙方將強化 5G 與 AI 應用結盟，打造智能 5G 雲服務平台，搶攻智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端應用市場。

緯創董事長林憲銘表示，過去緯創將多數資源放在 ODM 代工，近年持續布局數位轉型，企業沒有數位轉型就沒有生存空間，轉型過程也需要結盟其他領域夥伴。

林憲銘進一步指出，這次緯創集團與中華電合作，不只緯謙，集團其他成員包含緯創、緯穎 (6669-TW)、啟碁 (6285-TW) 等，未來雙邊都可展開深入合作，緯創也將借助中華電在 5G 的發展，實現未來雲端、AI、5G 應用，落實數位化願景，

中華電董事長謝繼茂表示，5G IoT 具備高頻寬、低延遲與多連結特性，是開發創新、智慧應用的重要元素，中華電長期深耕政府、金融機構，與緯謙布局的智慧製造領域將有互補效益，未來可望透過應用微軟 (MSFT-US) 的雲、中華電的網、緯創集團的端，進一步擴大雲端市場商機，成為智慧製造解決方案商，也不排除拓展到東南亞市場。

緯創與中華電雙方未透露這次增資、入股金額，而緯謙原本由緯創集團 100% 持股的子公司，資本額約 1.4 億元，這次增資引中華電信入股後，據了解，緯創仍持有過半股權，但 3 席董事中，中華電將取得 1 席董事。