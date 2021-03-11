小米將推新一代智慧音箱 美隆電拿下高階訂單出貨量看增

小米近年積極布局智慧家庭產品，今年預計再推出新一代智慧音箱，其中美隆電 (2477-TW) 拿下高階機種訂單，出貨量估將優於去年的 40 萬顆，且目前訂單已滿到第 3 季，全年營運將擺脫谷底。

美隆電具備音質整合、客製化等製程優勢，2019 年打入小米供應鏈，去年出貨量 30-40 萬顆，同時美隆電也提供喇叭調音相關原料設備，今年再打進高階音響機種。

小米音箱自 2018 年底推出後，銷售量持續成長，並陸續推出小米小愛音箱 Art 小與米小愛音箱 Play 等，據統計，小米 2019 年智慧音箱出貨量約 1430 萬台、2020 年達 1480 萬台，年增 3.5%。小米今年持續瞄準智慧音箱市場，將再推出一系列新產品。

美隆電認為，由於小米新一代音箱上市後，市場初期仍會先觀望，估第 2 季先小量出貨，下半年訂單才會較明朗，出貨高峰將落在第 4 季，預期今年供應量將比去年多，有望推升營收表現。

美隆電家用產品營收比重 45%、專業音響等商用產品 45%、車用占 10%；美隆電表示，歐美地區尚未完全解封，家用、商用音響需求未減，訂單能見度已達第 3 季，且產能幾乎呈滿載，加上未受到缺料影響，全年營運將落底反彈、拚優於去年。

美隆電以台灣為研發中心，生產基地主要在中國，因應國際趨勢、分散產地在越南設立新廠，預計今年有望開始投產，初期主要以車用喇叭產線為主，目標印尼總產能比重可拉升到占整體 20%。

美隆電 2 月營收 1.96 億元，月減 35%、年增 179.3%；累計前 2 月營收 4.98 億元，年增 41.7%。