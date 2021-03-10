美容族群營運落底反彈 2月營收年增逾1倍

美容族群去年受到疫情影響，營收普遍不理想，隨著疫情趨緩，終端消費力道持續回溫，營運落底反彈，2 月營收顯著成長，其中，羅麗芬 - KY(6666-TW)、雙美 (4728-TW)、達爾膚 (6523-TW) 2 月營收年增皆超過 1 倍；麗彤 (6539-TE) 單月營收也有逾 1 成年增幅。

麗彤受惠自有品牌 DV 推出升級版保健新品，加上農曆春節前後為傳統醫美消費旺季，2 月營收 1.46 億元，月減 19.33%、年增 12.47%；累計前 2 月營收 3.28 億元，年增 14.12%。

展望今年，董事長張麗綺表示，除自有品牌 DV 每季將推出 1-2 款保健 / 保養品外，目前全台醫美診所共 12 家，其中，DV 皮膚管理中心有 9 家，今年目標再增加 1-2 家醫美診所，加上 DV 皮膚管理中心及 DV 官網共有 60 萬名會員，今年將導入大數據分析功能，藉此增加客戶黏著度，整體營運樂觀看待。

羅麗芬 - KY 受惠三大面部品牌銷售已回到往年水準，2 月營收 3276 萬元，月減 42.46%、年增 229.01%；累計前 2 月營收 8969 萬元，年增 50.23%。

羅麗芬今日也公告財報，去年營收 8.45 億元，年減 50.23%；毛利率 61.29%，年減 6.48 個百分點；營利率 7.01%，年減 29.46 個百分點；稅後純益 1.04 億元，年減 79%，每股純益 2.2 元。

羅麗芬董事會通過去年盈餘分配案，擬每股配 2 元現金股利，配發率逾 9 成，以今日收盤價 93 元估算，殖利率 2.15%。

羅麗芬表示，去年受到新冠肺炎疫情影響，營運調整幅度大，不過隨著疫情趨緩，新品牌擴張、線上通路布局完成，旗下三大品牌銷售表現已逐步回到往年水準，今年將推進線下活動，預期下游美容院店下單情形將恢復過往，上半年營運成長可期，全年營收可望回到 2019 年水準。

雙美旗下膠原蛋白植入劑兩岸市場銷售暢旺，2 月營收 7611 萬元，創同期新高，月減 16.49%、年增 110.46%；累計前 2 月營收 1.67 億元。

雙美表示，旗下膠原蛋白植入劑產品，已進軍中國醫藥學院、高雄義大醫院、三軍總醫院等超過 250 家醫美診所機構，較去年 120 家倍數成長，另外，目前研發中的第四代膠原蛋白植入劑新品，可望今年第 3 季完成臨床試驗。

雙美台南新廠方面，已完成地下一樓及地上二樓興建工程，持續興建三樓及四樓、內部裝修、完成 PIC/S GMP 廠認證等，初步規劃年產能約 100 萬支膠原蛋白植入劑，較目前 20 萬支多出 5 倍。

達爾膚 2 月營收 7731 萬元，月減 17.08%、年增 125.98%；累計前 2 月營收 1.71 億元，年增 64.12%。

達爾膚表示，受惠整體終端銷售買氣持續回溫，帶動線上及實體通路銷售表現、實體通路醫美檔期促銷活動即將登場，通路商備貨需求增加，加上去年受疫情影響基期較低，均推升 2 月營收大幅成長。