美容股兩岸營運回升 拚明年重回成長軌道

美容股今年受到新冠肺炎疫情影響，營收、獲利大幅衰退，不過疫情尚未擴大蔓延下，美容股營運已開始回溫，加上線上電商平台推升下，佐登 - KY(4190-TW)、羅麗芬 - KY(6666-TW)、達爾膚 (6523-TW) 等均看好明年營運將重返成長軌道。

美容股原預期今年營運表現看增，但受到疫情影響，營收、獲利遭受重擊幾乎呈現腰斬，不過近期兩岸疫情尚未擴大下，實體門市陸續恢復，營運出現止跌回穩訊號，展望後市，美容股看好，若疫情持續獲得控制，營運將顯著成長。

佐登今年加快醫美門診開店速度，兩岸預計開設 14 家醫美診所，其中台灣、中國各 7 家門市，除醫美門市陸續到位外，零售通路將品牌從 JD 佐登妮絲更名為珍朵斯特，旗下產品首度打入大型零售通路，明年則會再拓展新通路。佐登看好，營運擺脫疫情衝擊、營運落底反彈，全年營收營收將優於今年，獲利力拚挑戰一股本。

羅麗芬向花蓮慈濟醫院取得幹細胞萃取技術，打造高端幹細胞客製化養護產品，中國已先行推出，單價超過千元，預計明年會透過門市行銷大量出貨；台灣則已開始接訂單，下季出貨貢獻營收，若明年疫情持續獲得控制，明年營運有望回到去年水準。

達爾膚明年將強化海外市場布局，中國市場轉變商業模式，東南亞市場除新加坡、馬來西亞持續布局線上平台，將進軍越南、印尼、菲律賓等，拚明年營收年增幅轉正、全年年增 1 成。