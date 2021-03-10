〈中華電智駕巴士〉首階段測試完成 朝商業化仍有兩大挑戰

中華電 (2412-TW) 與旗下子公司勤崴國際 (6516-TW)、淡水客運打造新北智駕電動巴士，首階段測試項目包含民眾接受度、法規、營運規章等均順利完成，不過還需提升巴士車速與調整車內營運，待完成後，智駕電動巴士才有機會商業化。

中華電數據通信分公司副總吳坤榮表示，國內自動駕駛應用皆朝向公共運輸發展，智駕電動巴士主要是因應人力缺少問題，解決國內公車、客運駕駛長期缺工及疲勞駕駛等，以及偏鄉地區難以尋找駕駛等。

吳坤榮指出，目前智駕電動巴士透過監控中心可監控巴士運行狀況、路口號誌、路口影像、智慧站牌等，加上安全性逐步提升下，智駕電動巴士將成解決方案補齊人力短缺問題。

新北市交通局長鍾鳴時表示，雖然首階段測試順利，包括民眾接受程度高，相關單位開始著手執行自駕車法規，以及深入探討營運規定等，智駕電動巴士在固動行駛路上，均可掌握潛在可能發生的狀況。

不過，智駕電動巴士要朝向商業化仍有段距離，其中，提升車子速度是關鍵，尤其車子行駛過程中，發生突發狀況，行駛速度不能讓乘客感到不舒服，另外，車輛內部營運改造、提升保護措施等，也是下一階段發展項目。

鍾鳴時補充，目前台灣也有團隊規劃，將智駕電動巴士打造成車隊，類似輕軌的概念，優勢在於車輛在專用道上可快速運行且安全，加上路徑也較有彈性。

吳坤榮指出，中華電自駕車技術部門由勤崴國際來提供，勤崴具備人工智慧技術、高精地圖等，並提供 ADAS(先進駕駛輔助系統) 服務，已應用在商用車、物流車等，隨著近年政府對車輛安全性要求提升，營收貢獻持續擴大。