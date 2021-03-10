世界先進攜手陽明交大產學合作 提升產能運用

陽明交通大學與晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (10) 日宣布，將合作進行「晶圓製造廠短期投片決策最佳化計劃」，協助世界先進進行智能製造與智能管理，有效提升產能運用與交期管理。

此計畫由陽明交大工業工程管理學系教授張永佳主持，世界先進將能透過此計畫發展準確率高、且能跨產品線地針對客戶需求及製造現場變動，即時進行調整的智能管理系統，將新式的最佳化演算法應用於半導體製造的排程規劃。

張永佳表示，台灣半導體產業是最早發展自動化與智慧化的產業，在此次與世界先進的產學計畫中，希望能與其合作開發適合其生管人員使用的決策工具，藉由工業工程的專業協助，提高其工作效率。

世界先進資訊科技暨智能管理協理張永政表示，由於半導體生產週期非常長，對晶圓製造而言，生產排程的初始投片，決定產線的效率計畫與客戶交期，此次與與陽明交通大學合作的創新開發，可提供一個新式實時閉環控制，來處理變異與最佳化，提升生產效能與客戶服務。

此項研究計畫預計使用數學規劃方法，搭配新式啟發式演算法，在滿足公司的生產目標與各項製程與產能限制之下，產出符合客戶需求的短期投片計畫交付製造。

由世界先進公司提供生產排程大數據，搭配生管人員提供實務面的各種決策條件，提升最佳化模型的準確度。當此模型運用到不同產品線時，能有效減少 50% 到 80% 的人工排程負擔，增加生產投片效率。