〈台股盤後〉權值雙王開高走低 驚險守住15900點

美股四大指數週二全面反彈，激勵台股今 (10) 日早盤開高，最高達 15986 點，大漲 133 點，但由於高檔賣壓沉重，台積電、聯發科均開高走低，大盤漲點也收斂，終場收 15911.67 點，驚險守住 15900 點，上漲 58.58 點或 0.37%，成交量縮至 2600 億元。

觀察權值股表現，台積電遭月線反壓、上攻無力，持續在平盤遊走，鴻海則受惠蘋果 iPhone 12 將在印度生產，今日表現強勢，站穩所有均線，聯發科則持續拉回，重挫超過 2%，往季線靠攏，非電族群個股如台塑、南亞逆勢撐盤，漲幅達 1% 以上。

高價股今日多數反彈，IC 設計四千金全面上漲，股后矽力 - KY 受惠中國 5G 基地台建置數量增加，加上國產化趨勢，獲外資調高目標價，開盤隨即漲停，達 2480 元，信驊、祥碩與譜瑞也在力守紅盤。

今日盤面焦點為 ABF 載板、航運族群表現強勁，ABF 載板三雄南電、欣興分別上漲 3%、2%，景碩也大漲 6%，航運如亞航、陽明均上漲逾 1%，台驊投控、遠雄港也在盤上表現。

隨著拜登政府 1.9 兆美元刺激計劃通關，市場預期美國經濟將復甦，美債殖利率也上升，資金逐漸撤離高風險資產，影響台股電子族群走勢疲軟，法人預期，台股短期向上突破不易，仍須留意修正風險。