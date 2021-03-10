〈台股盤前〉護國神山群將重登場 電子股今成大盤重頭戲

台股昨日走勢疲軟，台積電 (2330-TW) 股價下跌，但在美股今晨收盤走揚激勵之下，大盤可望演出反攻戲碼，證券分析師黃漢成表示，這波台股拉回整理過程中，由電子股流出的資金今 (10) 日可望重返懷抱，首選則以業績成長、跌深個股。

黃漢成表示，包括晶技 (3042-TW)、群聯 (8299-TW)、南亞科 (2408-TW)、世界先進 (5347-TW)、聯發科 (2454-TW) 及台積電等，都是業績成長中的個股；此外，高殖利率個股也是目前市場關注的焦點，如熱映 (3373-TW)、中鋼構、恆大都是。且隨著各上市櫃公司陸續發布財報及股利，投資人可留意高殖利率個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則強調，昨日台股呈現弱勢整理，若台股有回升契機，重要觀察指標在外資是否對台股轉為買超，以及台股能否站回月線。

今晨收盤的美國股市表現佳，美股道瓊指數上漲 30.30 點，或 0.10%，收 31,832.74 點。標普 500 指數上漲 54.09 點，或 1.42%，收 3,875.44 點。那斯達克指數上漲 464.66 點，或 3.69%，收 13,073.83 點。費城半導體指數上漲 169.46 點，或 6.13%，收 2,932.21 點。

而台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%。

美國科技五大天王集體走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06%；臉書 (FB-US) 上漲 4.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.76%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%。費半成分股回神大漲。AMD (AMD-US) 大漲 6.18%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.71%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 8.08%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 8.03%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.8%；美光 (MU-US) 上漲 5%。

在台股的個股重要訊息部分，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 一直以來以針織為擅長，尤其在許多機能布料方面技術成功搶進 Nike、Lululemon、UA 等一線國際大廠，成為主要供應商。儒鴻正在切入平織市場，鎖定中高階的夾克代工，目標到 2022 年時，平織占成衣出貨比重要達到 15%，將成為公司營運蓄積下一波的成長動能。

大立光 (3008-TW) 與先進光 (3362-TW) 智慧財產權訴訟本月初和解，大立光昨日再公告，將斥 5.98 億元認購先進光 2 萬張私募，持股 15.2% 成最大法人股東。大立光強調，參與先進光私募，是雙方和解的條件之一，未來將不會參與先進光的任何經營，雙方也不會有任何業務合作，大立光也不會取得先進光任何一席董事席次。