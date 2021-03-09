〈台股盤前要聞〉被動元件雙雄營收靚、崇越電矽利光喊漲 今日必看財經新聞

今 (9) 日台股盤前要聞焦點，受惠被動元件終端需求強勁，國巨、華新科 2 月營收寫同期新高紀錄；三星美國德州廠控制晶片產能受暴雪影響，5 月才可望復工，台廠群聯、慧榮將受惠；日本信越宣布調漲矽利光價格 10-20%，崇越電證實將受惠。以下是必看重要財經新聞。

被動元件終端需求強勁 國巨、華新科 2 月營收寫同期新高紀錄

國巨 (2327-TW) 與華新科 (2492-TW) 昨 (8) 日公告 2 月營收，受惠被動元件終端需求強勁，單月與前 2 月營收同步改寫同期新高，國巨 2 月營收 70.06 億元，月減 12.6%、年增 161%，前 2 月營收 150.18 億元，年增 151%，華新科 2 月則達近 30 億元，累計 2 月 67 億元，年增 70%。閱讀全文...

國巨 3 月營收估重返 80 億元 Q1 將改寫單季次高

被動元件國巨 (2327-TW) 持續受惠被動元件景氣向上，目前稼動率已經回升至年前 8-9 成的高檔水準，加上年後漲價效益挹注下，法人看好，國巨 3 月營收可望重返 80 億元之上，第一季營收也將季增並改寫歷史次高。閱讀全文...

三星德州廠控制晶片產能 5 月才可望復工 群聯、慧榮將受惠

受德州暴風雪襲擊影響，三星德州奧斯汀廠從農曆春節期間被迫停工，據三星向客戶發出的通知指出，NAND 控制晶片 4 月仍有超過 9 成產能受影響，整體控制晶片產能得待 5 月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，群聯 (8299-TW)、慧榮 (SIMO-US) 等廠商將受惠。閱讀全文...

信越宣布調漲矽利光價格 10-20% 崇越電證實將受惠

日商信越化學 (Shin-Etsu Chemical) 公告，4 月起正式調漲矽利光全產品價格，漲幅 10-20%，代理通路商崇越電 (3388-TW) 證實，已收到原廠通知，正與客戶協商漲價事宜。閱讀全文...

聯詠 2 月營收 87.15 億元續創高 前 2 月已接近去年首季

聯詠 (3034-TW) 昨 (8) 日公布 2 月營收 87.15 億元，月增 7.3%，年增 59.61%，累計前 2 月營收 168.37 億元，年增 51.97%；受惠全產品線需求暢旺、漲價效應，聯詠 2 月無懼春節工作天數減少的影響，營收續創高，累計前 2 月接近去年首季 168.91 億元的水準。閱讀全文...

聯電 2 月營收 149.48 億元 3 月可望衝破 160 億元再創高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (8) 日公告 2 月營收 149.48 億元，由於工作天數減少，營收月減 3.75%，年增 9.86%；前 2 月累計營收 304.77 億元，年增 10.04%。據聯電財測推算，法人估第一季營收將季增 4-5%，續創新高，3 月營收可望衝破 160 億元大關，有機會上看 170 億元，再寫新猷。閱讀全文...

GIS-KY 去年純益年增 1 成 EPS 11.04 元 每股擬配 4 元現金股利

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 昨 (8) 日公告去年第 4 季財報，受惠遠距商機帶動筆電、平板出貨維持高檔，去年稅後純益達 37.3 億元、年增 10.2%，每股純益 11.04 元，今也公告去年盈餘分配，每股擬配 4 元現金股利，以今日收盤 114.5 元計算，現金殖利率達 3.49%。閱讀全文...

信驊去年賺近 3 個股本創新高 每股擬配 26 元現金股利

千金股信驊 (5274-TW) 昨 (8) 日公布去年財報，第四季稅後純益 2.31 億元，季減、年減 0.86%，每股稅後純益 6.71 元，全年稅後純益 10.05 億元，年增 20.94%，每股稅後純益 29.38 元；信驊去年受惠 BMC(遠端管理晶片) 出貨持續成長，獲利首度突破 10 億元大關，全年賺近 3 個股本，創新高。閱讀全文...

MCU 市況火熱 五家業者 2 月營收全創同期新高

盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、紘康 (6457-TW) 昨 (8) 日皆公布 2 月營收，儘管有春節效應、工作天數減少影響，但受惠 MCU 市況火熱，加上漲價效應，五家業者 2 月營收全創同期新高。閱讀全文...

郭明錤：蘋果 2022 年推頭盔式 MR/AR 產品 和碩可望受惠

天風國際分析師郭明錤昨 (8) 日出具最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 將在 2022 年推出首款頭盔式 MR/AR 產品，並看好 MR/AR 將成為蘋果未來主力投資的產品之一，相關供應鏈中，顯示螢幕供應商日本 Sony、代工廠和碩 (4938-TW) 都可望受惠。閱讀全文...