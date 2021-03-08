台股翻黑萬六得而復失 外資連三天狠砍 三大法人賣超184.13億元

台股今 (8) 日一度大漲逾 200 點，站回萬六關卡，但買盤無力追價，隨著獲利了結賣壓出籠，電子權值股普遍翻黑，台積電摜破 600 元整數大關，傳產、金融強力撐盤，終場指數仍下挫 35 點，收在 15820 點，創金牛年開紅盤以來新低，三大法人合計賣超 184.13 億元，其中外資已連三賣，今天再大砍 166 億元。

台股成交值僅不到 3000 億元。觀察籌碼面，外資上周五大賣 263 億元後，今日持續賣超 166.98 億元，累計三個交易日已撤出約 955 億元；投信持續外資對作，買超 17.13 億元；自營商則賣超 34.26 億元。三大法人合計賣超 184.13 億元。

晶圓雙雄上周五 ADR 均跟隨美股強彈，但台積電現貨今日開高走低，早盤一度漲至 610 元，但盤中賣壓出籠後，又翻黑下跌，失守 600 元關卡，收 598 元，創今年 1 月底以來的新低。聯電終場下挫逾 2%，收 46.1 元。

其他電子權值股普遍上沖下洗，聯發科終場下跌 1.8%，收 867 元；鴻海、台達電、國巨、瑞昱、矽力 - KY 等也都成為空方狙擊的目標；不過，大立光相對有撐，終場上漲近 2%，收 3425 元。

傳產股今日奮力撐盤，國際油價因沙國主要的石油設施遭無人機襲擊走高，市場看好台塑化營運可望受惠，股價強漲 3.5%，站穩百元之上，南亞同步收漲。此外，受惠五大泛用樹脂輪番漲價，台聚集團股在大方配息的利多加持下，獲買盤青睞，台達化、亞聚強勢亮燈漲停。