〈台股盤後〉市場追價意願弱台積電跌破600元 大盤收跌35.12點

台股今 (8) 日開高走低，由於投資人追價意願薄弱，且電子股占成交比重不足 6 成，台積電 (2330-TW) 更跌破 600 元，指數終場下跌 35.12 點或 0.22% 作收，收盤報 15820.11 點，市場成交值為 2813.13 億元，成交值連 3 個交易日萎縮。

台股今日資金移往金融、傳產股，電子股由大立光 (3008-TW)、群聯 (8299-TW)、聯詠 (3034-TW) 及日月光 (3711-TW) 逆勢走揚撐盤。

傳統產業類股方面，塑化二線廠商包括台達化 (1308-TW)、亞聚 (1309-TW) 均以漲停作收。

台股盤中一度收復 1 萬 6000 點大關，最高達 16074.97 點。

大盤資金轉移過程中，證券分析師黃漢成指出，大盤線型未轉空，現階段短線操作盛行，建議操作仍宜保守，手中現金部位應拉高。

針對今天大盤量縮下跌，黃漢成指出，這仍非台股底部量，操作上要審慎，在各上市櫃公司陸續發布財報及股利，投資可留意高殖利率個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，上周五美股強力反彈，但今天亞洲股市表現不振，造成台股殺盤，目前台股大盤已跌破月線，呈現弱勢整理，市場追價力道不足，台股若有回升契機，重要觀察指標在外資是否對台股轉為買超，以及台股能否有力站回月線。