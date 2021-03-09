綠能概念股前景佳 分析師上調評等

綠能概念股今年來表現不佳，追蹤相關股票的 WilderHill Clean Energy Index 去年飆漲 203%，但今年卻下跌 9%，不過分析師對綠能族群仍持正面看法。

有部分分析師認為，雖然目前少有人認為大型綠能公司股票值得買進，但是綠能族群已出現正面訊號，並且出現恢復成長的可能性。

Credit Suisse 分析師 Michael Weinstein 將電廠規模太陽能板製造商 First Solar(FSLR-US) 評等從遜於大盤調升為中性，目標價為 70 美元。該股過去一個月從 100 美元跌至 72 美元，分析師認為，中國為實現碳排量目標會加速太陽能板部署，預估 2022 年太陽能板市場供給吃緊。

Weinstein 還上調以綠能為主要業務的 NextEra Energy

(NEE-US) 評等至優於大盤，看好該公司股價將從近期的暴跌中反彈，目標價訂為 85 美元，較目前的 71.7 美元價格高出 18%。此外他也看好氫燃料電池公司 Bloom Energy(BE-US)，雖然該公司經歷去年上漲的榮景後近幾周回跌，但分析師仍將評等上調至優於大盤，目標價訂為 35 美元，高於目前股價 25.5 美元。

其他分析師對綠能產業看法也越來越正面，整體市場開始青睞價值型股票，而非投機成長型股票。

大摩分析師 Mark Strouse 建議投資人聚焦高利潤且擁有自由現金流的綠能公司，包括：Array Technologies(ARRY-US)、Enphase Energy (ENPH-US)、Solaredge (SEDG-US)、Shoals Technologies (SHLS-US)。然而他對氫能股如 FuelCell Energy (FCEL)、Plug Power(PLUG-US)、Bloom Energy(BE-US)、Nikola(NKLA-US) 感到擔憂。

Raymond James 的分析師 Pavel Molchanov 也調升了太陽能逆變器廠商 Enphase(ENPH-US) 的評等。Enphase 去年狂漲 571% ，今年漲幅回吐殆盡，過去一個月慘跌逾 30% 。

Molchanov 認為，Enphase 的估值仍高，但不再貴得離譜，「我們利用整體獲利了結的情勢，策略性地調升市場看淡的綠能概念股，」不過他並未設定 Enphase 的目標價格。