CDC科學家：離群體免疫仍有距離 需要更多人接種疫苗

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 科學家周五 (26 日) 表示，美國目前要達成群體免疫仍有困難，且隨著傳播性強的變種病毒出現，美國需要接種更多疫苗才能達到群體免疫目標。

華爾街日報 (WSJ) 上周報導美國預料將在 4 月達到群體免疫。不過 CDC 流行病學家 Adam MacNeil 表示：「目前美國大多數人口對新冠肺炎均不具免疫力，而變種病毒可能會導致無免疫力的人口增加。」

MacNeil 表示，為了在對抗新的、更具傳染性的病毒時能先達到群體免疫的門檻，美國需要更多人接種疫苗。當一地區有足夠多的人接種疫苗或事先接觸該病毒而具有抗體時，該地區便會出現群體免疫，降低人傳人的機會，進而保護沒有免疫力的人。

MacNeil 警告，隨著時間流逝，免疫的效力會減弱，這將使具有抗體的人再次面臨感染威脅，可能導致疫情再次升溫。

據約翰霍普金斯大學統計顯示，上周美國每日平均新確診案例為 73,376 例，較一周前相比略有上升。此前美國在 1 月初每日新確診一度達到 25 萬例高峰。

CDC 主任 Rochelle Walensky 表示，自 1 月初以來，美國的新確診案例與住院人數正在下降，過去一周的死亡人數也在下降，但是最新數據顯示，疫情趨緩的速度可能會停滯並在未來趨於平穩。

Walensky 說到，英國變種病毒加速擴散，占美國新確診案例的比率從前幾周的僅 1% 提高到 10%，某些州比率高於其他州。美國衛生官員近期警告，這些變種病毒可能會扭轉目前美國疫情減緩的趨勢。