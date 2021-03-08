正德去年獲利年增17%創新高 擬辦現增擴張規模

散裝航商正德海運 (2641-TW) 今 (8) 日董事會通過 109 年度財報，全年稅後純益 0.95 億元，年增 17%，並創歷年來新高，每股純益 0.62 元，則為 2 年來高點，而為持續擴充營運，正德將可供分配盈餘予以全數保留，擬不予分配；同時，董事會通過現金增資案，藉此用來轉投資子公司、償還銀行借款並充實營運資金。

正德去年合併營收 7.48 億元，年減 5%，營業毛利 1.95 億元，年減 7.1%，毛利率 26.03%，年減 0.69 個百分點，營業利益 1.4 億元，年減 10.2%，營業利益率 18.7%，年減 1.18 個百分點。

正德去年第四季單季合併營收 1.7 億元，年減 16.88%，營業毛利 0.31 億元，年減約 50%，毛利率 17.98%，營業利益 0.23 億元，年減約 51%，營業利益率 13.5%，稅後純益 0.2 億元。

正德擬辦理現金增資案，預定增資在不超過 36000 仟股內，除員工認購 10% 外，將保留 10% 採公開申購方式公開銷售，原有股東認購 80%。

正德說明，將透過轉投資子公司持續購入船舶擴充營運規模，並籌資償還銀行借款，藉此降低支付利息金額、降低整體的負債比。

由於去年下半年起二手船舶交易市場逐漸復甦，正德去年下半年和今年第一季收購 3 家關聯公司股份達 100%，3 艘船舶加入正德船隊，有助提升競爭優勢。

目前正德船隊共 17 艘，其中 15 艘持有 1 年以上至 10 年長期租約，航線遍布全球主要在歐美、中東、印度、非洲和東南亞，另 2 艘採 1 年內短期出租。

正德強調，以最佳化利潤和市場因素為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，藉此提高獲利空間。

此外，正德與租家研擬合資成立船舶營運公司，積極拓展海運承攬業務。

展望今年，正德認為，在貨櫃海運市場供不應求後，散裝航運以往供過於求的狀態將明顯改善，看好全球貿易緊張關係可望較先前趨緩，對後市保持審慎樂觀態度。