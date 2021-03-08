台耀針劑新廠最快3月中投產 助推未來營運創高

原料藥廠台耀 (4746-TW) 今 (8) 日舉行線上法說，展望今年，台耀表示，目前已掌握約 7 成原料藥訂單，全年營運樂觀看待，此外，針劑新廠最快今年 3 月中投產，將開始陸續貢獻營收，有望推升未來營運續創高峰。

台耀營運項目包括原料藥、針劑、ADC(抗體複合體)、CDMO(委託開發製造) 以及轉投資事業等。其中，原料藥占整體營收比重逾 9 成，以降膽固醇、降磷酸鹽等高分子產品為銷售主力，各產品在全球市占率約 40-70%。

台耀表示，降膽固醇產品 Colevelamer HCl 為美國唯一供應商，另外歐洲市場已完成藥品註冊，預計 2022 年取得上市許可；降膽固醇產品 Colestipol 除美國原廠授權的原料藥廠外，其他學名藥廠皆由台耀供應，且市場供不應求，將規劃擴增產線；降膽固醇產品 Colevelamer HCl 除前歐美市場需求穩定外，新興市場需求逐步強勁。

台耀指出，降膽固醇、降磷酸鹽產品已掌握今年約 5-7 成訂單，加上新冠疫苗帶動旗下呼吸系統、止咳相關原料藥銷售持續增加，樂觀看待今年營運表現。

台耀針劑廠可同時生產大、小分子藥品，一般產線年產能可達上億劑、細胞毒性年產能數千萬劑等，預計本季到明年第 2 季會陸續完成國內外查廠，歐美、台灣等多項生產項目將逐步啟動。

台耀表示，產線最快 3 月中開始投產，另外，適合蛋白質小分子的首個針劑產品也將於 5 月開始充填，磷酸鹽針劑則會在第 4 劑開始生產，因此針劑新廠今年將會開始有營收貢獻，有望成為下一波營運成長動能。

外界關注，台耀針劑廠能否代工新冠疫苗，對此，台耀表示，由於疫苗最後一步是要完成針季充填，其中針劑新廠適合蛋白質充填，未來任何合作都有可能。

新藥開發方面，台耀轉投資公司台新藥具備奈米製劑平台，藥品開發主要聚焦在眼科用藥、腫瘤用藥及抗感染用藥，其中眼科用藥發展較快，該新藥對於病患發炎及疼痛有改善作用，本季已啟動美國三期臨床試驗，若開發臨床試驗順利，預計 2023 年可取得美國藥證並啟動銷售。