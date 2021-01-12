旭富擬向兩家台原料藥租廠生產中間體 彌補營運缺口

旭富 (4119-TW) 上 (12) 月發生火警後積極尋找委外代工的可能性，近期已有大幅進展，目前擬向台兩家原料藥廠租廠房、設備，生產原料製成的中間體，最快農曆年後定案，法人估，中間體佔旭富去年營收比重約 2 成，若順利投產出貨，最高可帶來約 5 億元營收貢獻，彌補營運缺口。

旭富證實，確實與兩家原料藥廠積極洽談中，且傾向租用廠房、設備，公司人員進駐廠房生產，並非透過委外代工方式。

產線配置方面，旭富營收比重 7 成來自原料藥、2 成為中間體，其中原料藥多屬獨家生產供應，藥廠需經過查廠認證等程序，短期難生產或外包，因此未來租廠房後，將以生產中間體為主。

據了解，旭富積極洽談的兩家原料藥廠，其中一家為寶齡富錦 (1760-TW) 日前併購的正峰化學，正峰廠房位於桃園觀音，占地約 4000 坪，旭富指出，目前雙方正在洽談租賃合約細節，營收貢獻尚無法評估，但有機會農曆年後定案。

旭富表示，廠房發生大火後，大部分產線都被燒毀，上週保險公司已開始勘查、清點，後續將等結構技師鑑定受損建築物是否能修復，包括採樣、分析等，估短時間難有結果。

旭富受祝融之災影響，去年 12 月營收僅剩 7850 萬元，月減 63.39%、年減 46.52%，近兩年來首度跌破億元關卡；去年第 4 季營收 5.25 億元，季減 22.7%、年增 0.96%，仍寫同期新高；去年營收 26.89 億元，年增 14.16%。

旭富初估，此次廠房火警帳務財產損失約 8 億元，每季持續費用會造成現金流出 7500 萬元，不過，旭富有投保營運中斷險 12 個月，保額 2.9 億元。