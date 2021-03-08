亞太企業永續評比 台灣首度奪冠

CSRone 永續智庫與國立政治大學商學院信義書院每年 3 月初，皆會出版重量級企業永續分析專書《臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》。今 (2021) 年研究團隊第三度比對涵蓋 10 個國家的亞太企業永續作為，結果發現台灣企業總攬 5 項關鍵永續議題，首度奪冠，最新排行前 3 名依序為：臺灣、澳洲、韓國。

這項企業永續的評比對象包括：臺灣、日本、中國、香港、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、澳洲等 10 國前 10 大企業的網站公開永續資訊。

CSRone 永續智庫表示，本報告已經被眾多國內、外永續機構列為最重要的參考數據，且獲得資誠永續發展服務股份有限公司與台灣永續能源研究基金會（TAISE）的大力支持，將於今年 3 月 26 日【2021 第七屆台灣永續報告分析發表會】正式發表。

CSRone 永續智庫表示，臺灣今年囊括第一的 5 項關鍵議題中，涵蓋了聯合國永續發展目標（SDGs），不僅表現出臺灣積極接軌國際的決心，更呈現出臺灣政府與諸多社會創新團隊近年積極倡議 #TaiwanCanHelp 的亮眼成果。

今年研究團隊以 Forbes 2020 年全球 2,000 大企業調查與國內資料庫為主，篩選出亞太企業名單的永續報告，並參考永續專業機構與亞洲企業永續實踐的經驗，訂定出環境、社會、公司治理（ESG）3 個面向、共 8 大項永續議題（公司治理、節能減碳、廢棄物管理、教育訓練、員工照顧、社會投入、人權、SDGs）為分析指標。

根據本次調查發現，2020 年亞太 10 國永續溫度指數排行榜前 5 名依序為：臺灣、澳洲、韓國、泰國、新加坡。在亞太國家永續溫度指數普遍下降之際，臺灣企業卻逆勢微幅成長，奪得今年冠軍，3 年來首度超越韓國、澳洲。

同時數據顯示，10 國中有 3 個國家呈現永續溫度指數上升的趨勢，馬來西亞的成長幅度尤其醒目，堪稱今年的進步獎得主。而 10 國有 7 國呈現永續溫度指數下降的趨勢，其中降幅最大的依序為：印度、泰國、韓國、香港。

關注永續議題 Top 3：節能減碳、社會投入、廢棄物管理

氣候變遷議題逐年升溫，各國法規也愈趨嚴格，許多跨國機構紛紛停止石化與燃煤等相關投融資方案。而亞太身為全球重要的供應鏈位置，其地理脆弱性更容易受到極端氣候的損傷，以致於亞洲企業特別關注「節能減碳」議題。

研究團隊發現，2020 年亞太企業關注度最高的永續議題（滿分為 5 度）前名 3 名分別是:「節能減碳」（3.69 度）、「社會投入」（3.39 度）、「廢棄物管理」（3.20 度）。尚待大力強化的永續項目是：「人權」（2.69 度） 和「SDGs」（2.7 度）。

其中，「節能減碳」議題平均得分 3.69 度，10 國就有 7 國超過平均分數。澳洲、日本、新加坡更拿到 4 度高分，泰國、韓國也有 3.9 度，臺灣、馬來西亞 3.7 度。顯示「節能減碳」議題已列入亞洲企業的營運目標中，未來再多加設定改善方式，即可邁向 5 度滿分。

今年臺灣企業在 8 項關鍵永續議題評比中有 5 項議題：「公司治理」、「社會投入」、「員工照顧」、「人權」和「SDGs」，其永續溫度指數皆居冠軍位置。研究團隊進一步比對資料發現，臺灣前 10 大企業今年進步幅度最大的議題是「員工照顧」（3.8 度），相較前一年上升 0.4 度。

「廢棄物管理」議題快速升溫 成為新資源的代名詞

隨著環境惡化污染、資源迅速耗竭，全球開始推動非線性商業模式的「循環經濟」理念。廢棄物不再是廢棄物，而是另類的新資源。廢棄物揭露、管理、更新、循環再利用，逐漸成為企業開拓新商模的基礎。

CSRone 永續智庫研究團隊發現，自 2018 年啟動亞太永續溫度指數研究開始，「廢棄物管理」議題的溫度指數排名從第 5 名迅速上升至第 3 名。其中新加坡在「廢棄物管理」議題上穩定成長，與前年冠軍泰國，共同以 3.6 度名列 2020 年「廢棄物管理」溫度指數亞太第 1 名，日本、韓國、臺灣則有 3.4 度的良好表現。