〈能源盤後〉OPEC+可望延續減產 支撐原油上漲

週三 (3 日) 交易，原油期貨價格收高，係因 OPEC + 考慮延長減產至 4 月，而非放寬產量限制，令原油期貨找到支撐力。

EIA 報告公布後，原油價格持續上升。EIA 公布，上週美國原油庫存大增 2100 萬桶，加上石油產品庫存顯著下降。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「儘管原油庫存增加程度驚人，但市場分心聚焦 OPEC + 會議，因為有一些預期稱 OPEC + 可能不會如外界預期縮小減產規模。」

標普全球普氏能源資訊（S＆P Global Platts）稱，週三舉行的 OPEC + 顧問委員會議未就 4 月份產量水準作出建議。

先前交易者一直預期 OPEC + 自 4 月起放寬產量限制，可能會讓產量增加約 50 萬桶 / 日。路透社週三報導稱，一些成員對脆弱的需求感到擔憂，主張將現行的減產措施延長至 4 月。

該報導稱，目前尚不清楚沙烏地阿拉伯會不會延長先前的獨立減產承諾 (即 2 至 3 月沙國獨立減產 100 萬桶 / 日的承諾)。與此同時，彭博報導 OPEC + 已經準備好進行增產。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 預期，增產超過 50 萬桶 / 日，都會對石油造成不利影響。「儘管沙國可能選擇延長減產 100 萬桶 / 日的作法，但高油價可能會鼓勵俄羅斯和其他國家補回 50 萬桶 / 日以上的產量，所以我認為明日的 OPEC + 會議更有可能不利原油，而非正面的催化劑。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.53 美分或 2.6%，收每桶 61.28 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.37 美元或 2.2%，收每桶 64.07 美元。

Tyche Capital Advisors 管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「OPEC + 會議的最終結果將決定能源市場下一個方向。」

他預期沙烏地阿拉伯會停止獨立減產，OPEC + 則會稍微增加產量，因為俄羅斯和其他 OPEC + 國家希望能利用近期價格上漲的機會。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 認為，一定會有更多石油流到市場，「有鑑於目前實體市場的緊繃狀況，增加 100 萬桶 / 日至 150 萬桶 / 日也能輕易被吸收。」

EIA 公布報告後，原油價格續漲。

EIA 公布，上週 (2/26 止) 美國原油庫存大增 2160 萬桶。

標普全球普氏調查顯示，分析師預期上週 (2/26 止)，國內原油供應量將增加 130 萬桶。API 週二則公布上週原油庫存增加近 740 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當週增加 50 萬桶。

Smith 指出，石油產量上週反彈，同時煉油廠運行率大降，導致庫存陡然增加 2160 萬桶。「美國頁岩油生產商已經可以恢復生產，但美國墨西哥灣沿岸的煉油廠顯然還沒。」

「煉油活動大幅下降至低點，這使得汽油和蒸餾油庫存大減。德州史無前例的冬季風暴造成煉油活動下降至歷史低點，回溯 1982 年來 EIA 每週數據首次低於 1000 萬桶 / 日。」

根據 EIA 報告，上週汽油庫存減少 1360 萬桶、蒸餾油庫存下降 970 萬桶。

標普全球普氏調查顯示，分析師預期上週 (2/26 止)，汽油供應量減少 290 萬桶、蒸餾油庫存減少 390 萬桶。

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