〈台股盤中〉電子權值成殺盤重心大跌近300點 失守月線支撐

美國公債殖利率再度攀升，不僅美股全面走跌，也拖累亞股表現，台股今 (4) 日開盤即重挫百點，盤中更一度大跌逾 300 點，失守萬六大關，最低下探 15891.42 點，失守月線支撐，盤面上電子權值股仍疲弱，反觀塑化、鋼鐵等原物料族群逆勢撐盤，預估成交量約 3000 億元。

電子權值股仍是壓盤重心，權王台積電跌幅皆近 3%，最低來到 603 元，拖累大盤走低，股王大立光同樣疲軟，跌幅超過 1%，回測 5 日均線，鴻海跌幅也超過 2%，其他權值股方面，聯電、聯發科、日月光投控等均下挫逾 3%，金融族群也全面走跌。

盤面上強勢指標，則集中塑化、鋼鐵等原物料族群，其中，受惠國際原油價格持續走揚，激勵塑化族群中，華夏、中石化漲幅均接近半根停板，鋼鐵族群則由中鴻領軍，包含威致、大成鋼、東和鋼鐵、新光鋼漲幅均超過 2%。

另一方面，受惠比特幣價格重新站回 5.1 萬美元價位，今板卡族群也相對強勢，其中，麗臺、青雲午盤前均一度亮燈漲停，撼訊、映泰表現也優於大盤。

台股今在電子權值壓力下回測萬六關卡，但新台幣持續強升，股匯市脫鉤，早盤再度升破 28 元大關，一度來到 27.78 元、升值逾 4 角，而國際股市方面，受美公債殖利率走揚，亞股全面走跌，陸股、香港恆生、日經指數、韓股均有 1%。

法人指出，在全球央行尚未採取緊縮政策前，台股仍有資金行情可支撐盤勢，但盤面上資金迅速輪動，加上成交量並未放大，估短線將以震盪整理為主，大盤需力拚守住月線支撐。