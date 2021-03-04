文．洪寶山

理財周刊發行人 - 洪寶山

投信今年買超 118 億元，自拜登當選後至二月底，投信共買超 104.33 億元，如果從去年四月計算至今年二月底，共買超 593.61 億元，可以發現，投信用實際行動來愛台灣。

法人不同調 大戶也縮手

其中最明顯的兩支股票─台積電與聯發科，就是土洋對作最典型的範本，就結果來看，跟著投信走似乎是贏家策略，相信去年進場的年輕散戶也知道這個現象，於是跟著推波助瀾，進一步強化了本土法人的影響力。

不過，新春開紅盤後，二月十七日至三月二日投信買超縮手至 33.46 億元，對短線轉折敏感的自營商累積了 159.88 億元的賣超，與外資賣了 930.57 億元，導致台股失守萬六關卡。

更重要的是三月二日加權指數從早盤大漲 309 點到收盤下跌七點，盤後資料顯示外資賣 67.83 億、自營商賣 54.64 億，來自三大法人的賣壓並不大，但加權指數硬生生壓回，暗示市場中實大戶也加入拋售，不利三月行情。

受到 MSCI 調整台股權重影響，二月二十六日外資賣超台股達 944.07 億元，創歷史新高，統計自去年美股熔斷、四月到今年二月底，外資共賣超 2008.1 億元；如果是從美國大選開票結果底定的十一月九日至今年二月底，累積賣超 803.92 億元，如果是從今年一月開始計算，則累計賣超 1931.31 億元，換言之，台股越漲、外資越賣，這或許是跟美國巨型科技公司的反壟斷法有關。

依照美國施打疫苗的速度，在嬌生的單劑疫苗加入後，拜登力求在七月底之前完成全民施打，而葉倫先前主張爭取在年底前達到加稅的方案，從這些角度來看，一旦美國疫情控制得宜，經濟活動開始正常化，則疫情期間股價表現較佳的科技股可能加重賣壓，威脅美股十二年來的牛市。

半導體景氣 已經旺三年

台股儘管有台積電為首的半導體撐盤，但自 2018 年美中貿易戰以來，半導體景氣已經連旺三年，回顧歷史，半導體景氣最多維持連續三年榮景，今年會不會是轉折年，還要觀察。

技術分析裡，有一門獨樹一格的「甘氏理論」，對於金融市場的時間的研究分析著墨較多，其中有一條規則稱為「周年紀念日」，意思是對於金融市場曾發生過重大事件的日子，要提防一周年、三周年、七周年、十周年… 等時間轉折發生，其論述重點在於不同的時間週期與市場條件下，歷史會重演。

還記得去年農曆春節期間，COVID-19 疫情爆發，一月三十日開紅盤跳空大跌 5.75%，對照今年開紅盤跳空大漲 3.54%，有著異曲同工之妙，但重點是隨著美國疫情轉趨嚴重，去年三月出現罕見的十天四次熔斷跌停，加權指數從 12118 點跌到 8523 點，-29.66% 跌幅。

淡淡三月天 變數還不少

時間又到了三月，今年會歷史重演嗎？三月十七日不但是台指期月最後結算日，同時還是台積電除息 2.5 元及聯準會 FOMC 利率決策會議日，同時美國參議院表決拜登 1.9 兆美元紓困案的日子，也差不多在三月十七日前後，這麼多影響市場的重大因子匯集，三月份很有可能是今年第一個時間轉折。

第一個影響三月行情的變數是，三月五日中國兩會的人大開幕，雖然可預期在有關台灣的政治議題，脫離不了以中華人民共和國為主的一國兩制的範圍，這點倒是嚇不了台灣股民，比較值得關注的是，除了禁止進口台灣鳳梨之外，後續還有沒有其他經濟制裁的手段對付台灣，這才是影響股市的重點。

聯準會動向 市場有疑慮

第二個影響三月行情的變數是聯準會，上週美國公債遭到拋售，美國十年期公債殖利率升破 1.5%，引發全球股市大幅下跌，巴菲特在致股東的年度信函中警告，債券市場「前景黯淡」，投資人最好趕快逃離固定收益市場。儘管聯準會主席在國會聽證會上安撫市場情緒，並表態繼續維持強力寬鬆貨幣立場，但市場焦點擺在通膨未來可能突破聯準會設定的 2%，迫使聯準會提前緊縮貨幣的疑慮，尤其在美中各自重組供應鏈，在「去中」與「去美」的過程，無疑提高生產成本。

科技創新創造了過去三十年低通膨環境，但在中國一月 PPI 指數終結十一個月的負成長後，轉為 + 0.3%，市場進一步預期在油價走高，二月 PPI 將上揚 1.5%，美中科技戰將造成全球經濟復甦面臨輸入式通膨的威脅，且已經是進行式，這點從半導體供應鏈即將面臨第二波漲價可以得到驗證。

來源：《理財周刊》1071 期

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