亞果遊艇度假城實現台灣唯一都會海岸生活 菁英群聚擴大銷售動能

全台最大遊艇集團亞果遊艇 (7566-TW) 為在國際遊艇界擴大能見度，將於本季與新加坡最大遊艇會 -“一度十五遊艇會 ONE°15 Marina Sentosa Cove” 攜手合作，隨著台商回流浪潮發酵，推升亞果遊艇城會員度假中心銷售動能，目前銷售已達 6 成，儼然已成各界菁英領袖實現都會海岸生活的熱門選擇。

亞果遊艇會朝著國際聯盟化發展，正在積極與亞洲頂級遊艇會 - 一度十五遊艇會擴大合作機會，預計 2021 年第一季度將完成初步合作計劃，亞果遊艇會將提供會員跨國性服務，逐漸在國際遊艇界取得一席之地，而亞果遊艇在國際商務交流平台正在成形。

亞果遊艇於 2017 年底取得台南安平港標案後，正積極將安平發展成「亞洲邁阿密」成為亞洲菁英族群聚落，為符合國際遊艇會規格，亞果遊艇會員度假中心設有度假酒店、國際級遊艇停泊碼頭、餐廳、宴會廳、交誼廳、會議室、健身房等，全區採新加坡悅榕集團頂級酒店式管理系統，並提供有額外付費的私人管家服務。 而會員度假中心除了上述服務之外，售價中也包含亞果遊艇會員憑證、車位。

事實上，亞果遊艇會員度假中心地理位置相當優越，具有「離塵不離城」特性，一方面坐擁無邊際海洋，同時也環抱碧綠湖泊，具備鬱鬱蔥蔥的自然景觀，更是全台獨一無二的遊艇度假城，可做為防疫隱世的家中後花園，再搭配中心內各式國際規格設施，高度符合菁英人士退休生活所需，因此，已有許多海外歸國菁英看中其投資自住皆宜的特點，推升銷售已達 6 成。

會員住宅示意圖。(圖: 亞果遊艇提供)

不僅如此，由於亞果遊艇會員度假中心坐擁商業娛樂設施、黃金社交人脈交流平台，更有金字塔頂端菁英群聚效應，有別於購買一般房產。會員除了自用之外，觀察到有不少企業主藉由此會員中心的服務來犒賞員工，或作為企業招待貴賓與洽公等特點，可以預期，安平遊艇度假城將成為台灣菁英領袖群聚灣區。

購買會員度假中心可享黃金會所服務，採分層管理，未來預計設有商務空間、健身房、餐廳、瑜珈室、無人機停機坪等。(圖: 亞果遊艇提供)

另外，值得期待的是，亞果除了安平遊艇城開發案正如火如荼進行中，全台各地陸續設有據點，藉聯營擴大服務範圍，會員可透過亞果客製化服務，從台南安平遊艇城、高雄會所、澎湖碼頭、台北城市會所到未來的青灣山城度假村，體現完整的海洋休憩娛樂。

而亞果安平遊艇城 Villa 及會員度假中心開發結構體工程，已於股市公開資訊觀測站公告由銓興營造工程建造，目前已經展開施工，預定工程二年完成，屆時擁有亞果遊艇會員憑證，將成為菁英族群象徵的新顯學。

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