〈訊聯董座開講〉細胞療法法規鬆綁 台灣將成亞洲之首跟上國際腳步

訊聯 (1784-TW) 董事長蔡政憲表示，全球醫藥帝國主義越來越嚴重，醫療資源主要集中在歐美大廠手上，而台灣 2018 年特管法通過免疫細胞治療後，加上近期開放異體細胞治療，台灣生技醫療在新興領域已超越亞洲國家，並跟上國際腳步。

蔡政憲指出，從新冠疫苗開發進程可以發現，歐美大國掌握較多的醫療資源，疫苗的開發速度與能力較其他國家快，形成大者恆大的局面，雖然台灣上半場防疫有成，但下半場搶疫苗卻一度受阻，因此需要其他醫療項目來支撐。

再生醫學屬於醫療新興領域，包括細胞治療、基因治療、組織工程與小分子 / 生物科技，蔡政憲表示，20 年前再生醫學剛起步，台灣紛紛成立基因公司、幹細胞公司，甚至產官學共同研發合作，從台灣醫療發展史來看，再生醫學發展並未落後國際。

蔡政憲坦言，儘管再生醫學起步時與國際平起平坐，但因國內法規問題，研發進程仍有懸殊，所幸隨著 2018 年特管辦法出爐，擘劃細胞治療三部曲，包括自體細胞治療、異體細胞治療以及藥物開發，也讓國內生技醫學研發突飛猛進。

蔡政憲指出，目前亞洲地區僅日本較積極推廣細胞治療等再生醫學，雖然台灣法規鬆綁時間較晚，但也較完整，加上費用較低、具國際競爭力，再生醫學腳步有望超越日本成亞洲第一，同時跟上歐美大廠腳步。