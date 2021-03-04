工程、資訊學群成科技界人才搖籃 首份工作月薪中位數逾3萬元

學測成績公布，近 13 萬名準新鮮人 3 月下旬將申請大學科系。人力銀行今 (4) 日公布調查指出，工程及資訊二大學群因市場需求高、職務專業高，成為科技界的人才搖籃，畢業後第一份工作的月薪中位數分別為 3.2 萬元、3 萬元，比其他五大學群略高 2000-4000 元，其中，台大、清大等名校高達 4 萬元。

104 人力銀行彙整 32.5 萬筆近十年最高學歷為大學畢業的學長姐資料，社會企業處副總經理王榮春博士指出，台灣厚植半導體實力，近年狂缺軟硬體工程師和高端技術人才，因此，工程與資訊二大學群畢業生出路相對樂觀。

在工程學群方面，總體畢業生月薪中位數為 3.2 萬元，觀察各校表現，台大、清大以 4 萬元位居排行榜冠軍，主要職務為軟體設計工程師、生產技術 / 製程工程師、國內業務、機構工程師等，成大、中央、交大三校則以 3.8 萬元並列第二，中正 3.7 萬元列第三名。

至於資訊學群的畢業生，平均月薪中位數為 3 萬元，其中，以文法商聞名的政大，近年資管、資科等相關系所漸漸打出名號，除了畢業擔任軟體設計工程師、Internet 程式設計師外，大數據思維形成商業決策的行銷關鍵能力，已能與台交成清並列資訊學群月薪之首，中位數為 4 萬元；中央、北科大則以 3.8 萬元緊追在後。

非理工的四大學群中，商管畢業生月薪中位數為 3 萬元，前五名仍是台成清交政的天下，而國立中央、私校東吳也有入榜，主要職務包括查帳 / 審計、行銷企劃、金融研究員及國外業務等。

調查指出，社會人文學群畢業生月薪中位數為 3 萬元，今年增加技職雙雄台科、北科；法政學群方面，理工清交成絕緣體，改由東吳、台北大學、中原、淡江進榜；觀光休閒學群則全由私校占領。

王榮春表示，工程學群校友的薪資高，在校課業也相對繁重，經常面臨大學四年還修不完，或已修完基礎學門、進階實務課程時，當前科技又有最新發展，雖然目前僅只是大學選校選系階段，仍可預留研究所的中長期規劃。