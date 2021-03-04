【鍾國忠專欄】Q1底前台股操作二大方向

(一) 牛年開市迄今 指數如牛般緩步上漲

過完農曆春節長假之後，相信投資人應該有個感覺，台股怎麼跟年前走法有點不一樣，鼠年封關 2/5 以 15802 點作收，但經過約半個月之後，目前指數還在 16000 點附近，因為去年漲幅過大，今年走勢或許會如今年生肖牛年緩步上漲，而非像鼠年走勢的強勁走勢。

(二) 可留意去年營運很差但現有轉機的類股

至於接下來至 3 月底前，投資人可以作什麼投資規劃？以下將從二點來扼要分析：

1. 留意去年 Q1 營運很差但現在營運轉佳類股：最近上市櫃公司開始陸續公布 2021 年 2 月營收表現，由於 2020 年的春節發生點在 1 月，今年在 2 月，可想而知，今年 2 月公布營收的月變化 (MOM)，與同期年營收變化 (YOY) 都很有可能衰退，姑且 2 月份表現預估較不亮麗，但我不用「表現不佳」字眼，主要是這不是公司營運不佳，只是單純工作天數增減，因此如要看營收表現，建議投資人應該要 1~2 月兩個月整體一起看才會較客觀。

此時從營收角度來分析，2020 年 Q1 時，5G 與 AIOT 等產業趨勢都在產業成長期當中，儘管有受疫情影響，但也只是短暫，因此儘管今年 2 月營收工作天數減少，但影響相比去年同期並沒有太大，此時選股操作重點，應該是要選去年此時或 Q1 營運表現非常不佳的產業，但目前營運已有明顯成長的產業。

為何？舉例來說明，如去年此時，觀光業者生意慘不忍賭，根本不會有到飯店用餐的想法，雖然現在仍有疫情影響，但到飯店用餐的意願卻明顯增加；同樣地，去年此時，貨物都沒要出，因此貨櫃根本不缺，但現在卻缺櫃而漲價；甚至於，去年油價還曾一度出現「負油價」，但現在油價已創近期新高價，這也就是為何近期電子類股公司營收公布之後，股價利多卻不漲反跌，但傳產股卻可出現上漲的原因之一，如最近塑化類股指數還處新高點。

電子類也不是整體都不能留意，如去年此時連連虧損的面板業者近期頻傳佳音，因此也是電子類股近期股價可再上漲類股之一，類似情況國外個股也有，疫情可望因疫苗獲得控制，香港迪士尼樂園宣布重新開放觀光客入園，加上該集團在影音串流平台推出 Star 頻道等因素，更讓迪士尼近期走勢明顯優於大盤走勢。

2. 留意高股息殖利率個股：最近全球股市下跌，除了漲多，另一個重要因素就是美國 10 年期美債殖利率創近一年新高，當然有一部分是反映最近原物料上漲，因此現階段市場資金有部分轉向於美債避險，可想而知，台股的高股息殖利率公司買盤會增溫，投資人此時不是首要考量股價再大漲的幅度，而是應先考量風險，可多留意高股息殖利率個股的買盤，是一個進可攻退可守的族群，接下來就是各公司陸續召開董事會與股東會討論股利等事，或許會受大盤短期走勢影響，但未來仍有除權息行情可期，在全球資金寬鬆下，該族群買盤應該是有機會表現。