陰霾已過！BTIG列5檔受挫科技股 現在宜進場

過去幾週科技股過得艱辛，過去 6 個月甚至是惡夢一場，但隨著經濟正常化，倘若今年公債殖利率能維持冷靜，美券商 BTIG 認為這 5 檔科技股可能是理想標的。

由於美國 10 年期公債殖利率飆升，近幾週來成長型股票受沉重打擊。無風險的債券殖利率上升，就會讓風險相較高的股票看起來沒那麼誘人，成長型股票更是如此，其中有許多是具有前途的科技公司，未來可望看到大量獲利的公司，但公債殖利率上升吞噬了這些未來獲利的價值。

過去 6 個月，大型資本科技股指數 Nasdaq-100 上漲 3% 以上，但同時期 10 年期公債殖利率卻飆升一倍至 1.4% 以上，係因投資者開始將通膨上升進行定價，並預期經濟需求上升，這相比成長型股票更有利於價值型股票。

週一公債殖利率回落，且可能繼續維持受壓抑。隨著殖利率整體上升，科技股可能會繼續進行更大的估值調整，這會對成長估值造成壓力，但隨著近期獲利能力增強，一些科技股仍可能表現良好。

BTIG 的股票策略師篩選了 Nasdaq 100 股票，針對那些自 2020 年 9 月以來下跌並且 2021 年預期獲利成長 10% 以上的股票進行審查，列出了一系列今年可望表現良好的成長型股票，尤其是公債殖利率不再飆升的情況下。



這是因為隨著殖利率上升，這些科技股的本益比受到衝擊。這意味，即使本益比適度下降，只要殖利率的漲勢緩和下來，近期獲利動力也能讓這些股價上升。

BTIG 清單上的 5 檔分別如下﹔

1. 亞馬遜 (AMZN-US)

過去 6 個月股價下跌 12.4%，但分析師預期 2021 的 EPS 成長 14%，隨著時間推進，亞馬遜股票有強勁的潛能，根據 FactSet，亞馬遜 2022 年 EPS 預期成長 38%。

2. Nvidia (NVDA-US)

過去 6 個月股價下跌 4%，分析師預期 2021 的 EPS 成長 32%，未來 2 財年個別預期成長 12% 以上。

3. Netflix (NFLX-US)

自去年 9 月以來股價下跌 2.5%，2021 年預計 EPS 成長 62%，2022 年成長 32%。

4. Advanced Micro Devices (AMD-US)

過去半年股價下跌 6.3%，今年 EPS 預期成長 52%，接著明年成長 27%。

5. DocuSign (DOCU-US)

同期股價下跌 14.5%，2021 EPS 預估成長 54%，明年 56%。

投資者應留意殖利率的短暫飆升與估值壓力，獲利越大的企業 (如上述名單) 通常可預期估值會更高。