〈能源盤後〉盼刺激措施出台 Brent原油一年多來首次收漲逾60美元

週一 (8 日) 交易，Brent 原油期貨價格一年多來首次收盤突破每桶 60 美元水準，係因受到市場期待美國通過最新一輪經濟刺激措施的樂觀情緒提振。

此外，拜登總統反對立刻解除伊朗制裁的決定也讓原油價格找到支撐力。

經濟學人智庫的全球經濟學家 Calin Birch 表示，「這波漲潮背後有幾個因素，最重要的是，當前因新冠疫苗推展而高漲的金融市場樂觀情緒。」

「此外，拜登政府可望通過第二輪大型經濟紓困案，以及近期中國經濟活動強勁，均提升了投資者對 2021 年經濟復甦速度的期待。」

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.22 美元或近 2.1%，收每桶 60.56 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 原油最近期期貨價格連續第 7 日上漲，且為去年 1 月 24 日以來最高收盤價。

需求預期上升，加上 OPEC 限制產量，這些是上週油價上漲的動力，Brent 原油上週上漲 7.8%。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.12 美元或近 2%，收每桶 57.97 美元，為去年 1 月 21 日以來最高點，上週上漲 8.9%。

德銀大宗商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，「與去年相比，ICE 機構法人對 Brent 原油更加樂觀。」

但 CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「但有一點很難忽視，也就是價格越來越高的同時，也會抑制消費者的需求，扼殺任何新生的復甦。」

「當然，由於價格上漲，OPEC + 成員間的共識和紀律也可能被打破，部分國家可能會為了搭上價格漲潮而打破產量限制。」Hewson 說。

經濟學人智庫部門的 Birch 週一表示，全球石油庫存仍遠高於過去 5 年的平均水準，且油價「目前正在挑戰更謹慎的基本面。」

她預期原油價格第二季就會從目前的高點下滑，「因為事實上全球經濟復甦可能要到今年下半年才會加速。」她估計 Brent 原油今年均價落在每桶 56 至 57 美元，較去年增加 30% 以上。

週一交易因預期華府將出台更多刺激措施，美股與油價同步上漲。美財長葉倫（Janet Yellen）週日表示，強勁的經濟刺激方案可加速讓美國在 2022 年返回充分就業的局面。

與此同時，媒體報導，伊朗最高領導人 Ayatollah Ali Khamenei 週日呼籲美國解除對伊朗的制裁。然而，拜登受訪時表示，伊朗必須先取消濃縮鈾的行動，且遵循其核子協議才能解除制裁。

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