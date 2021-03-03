兩會明日登場 四大產業可望搭上政策紅利順風車

中國兩會明 (4) 日即將登場，投信認為，市場預期在十四五規劃之下，科技、環保、農業、新基礎建設等四大經濟主題，將成為兩會的焦點議題，相關產業更有望迎接政策利多。

保德信投信指出，今年是「十四五規劃」決定中國未來五年的開局之年，市場預期在十四五規劃下，科技、環保、農業、新基礎建設等四大經濟主題，將成為兩會的焦點議題，並進一步帶旺相關產業表現。

根據統計，近 10 年來中國股市在兩會召開期間表現，扣除 2020 年受新冠疫情影響而重挫，主要漲多跌少，且指數平均漲幅達 0.58% 至 0.96%，而今年在整體經濟回溫的帶動，配合兩會行情，中國股市 3 月表現看升機率不低

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，今年的兩會預期仍將貫串「十四五規劃」所訂定的雙循環目標為主，也就是「國內大循環為主，國內國際循環為輔」。

許智洋表示，其中消費升級、科技創新、太陽能等相關產業仍將會是政策扶持的主要目標；在消費升級方面，新興的零售產業如線上經濟，以及服務消費，如醫療服務、人口老化、教育、寵物商機等，都值得關注。

另外，在科技創新領域上，以產業升級的新能源車最受矚目；至於半導體、醫療機械，以及新基建相關的 5G、AI、雲端、物聯網、工業互聯網等，將成為投資焦點。

許智洋分析，今年中國部分企業採取春節不停工，1 月 PPI 年增率，為疫情後首度恢復正成長，同時企業利潤持續上升，廠商對於未來展望轉趨樂觀，進而帶動廠商進入補庫存階段。

富蘭克林華美投信表示，中國政策強力支撐穩經濟，儘管雖有疫情變數，但中國 A 股在產業結構性調整下，已不能同日而語，建議逢低持續布局可長期持有。

富蘭克林華美投信則認為，中國 A 股今年將呈現大 N 行走勢，下半年高點可期。投資人不妨利用動態式定期定額投資方式，逢低就單筆加碼，平時維持每月定時定額布局。