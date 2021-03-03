〈美國鋁捲板反傾銷〉供給將更吃緊 大成鋼挟雙重優勢成最大受惠者

美國對 18 國進口鋁捲板反傾銷調查終判出爐，鋁捲板及不銹鋼通路商大成鋼 (2027-TW) 表示，目前全美都沒有貨源，供不應求缺口勢必持續擴大，不過，大成鋼擁有低價庫存及在地生產優勢，成此波政策下最主要受惠者。

大成鋼表示，目前美國 1 個月的需求至少 4-5 萬噸，國內供給本來就不足，此次終判 18 國中，僅韓國及希臘鋼廠的反傾銷稅率為 0%，合計 2 國 1 個月進口量約 6000 噸，相較過往 18 國 1 個月進口量約 5.5 萬噸，減少近 9 成，對市場來說供給相當不足。

目前美國鋁捲板國內產能約 3 萬噸，而大成鋼德州廠月產能達 1.2-1.3 萬噸，占國內供給約 4 成，在供需吃緊下，目前產能滿載，因此也規劃增加產能。

大成鋼透露，目前終端需求強勁，供給相當吃緊，以大成鋼來看，美國德州廠月產 1.3 萬噸，進口料約 2000 噸，剩下 1 萬噸的缺口則由庫存支應，目前庫存已經由去年第四季的 24 萬噸，下滑至 20 萬噸，顯現拉貨動能強勁。

而大成鋼德州廠雖然沒有受到暴風雪影響製造，但交通運輸停擺影響出貨約 3 天，法人預估， 2 月營收估持平 1 月 60 億元左右的水準。