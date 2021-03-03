〈台股盤中〉半導體轉弱、塑化鋼鐵撐盤 力守萬六

台股今 (3) 日開高走低，早盤塑化、造紙傳產領軍，指數上漲 46 點短暫收復「萬六」，但半導體股疲弱，加上獲利了結賣壓壓抑指數收斂漲幅，多空在萬六附近交戰，預估成交量約 3000 億左右。

美股四大指數同步翻黑，台股大盤半導體續弱，改由塑化、造紙、玻璃、鋼鐵等原物料族群拉抬盤勢，指數早盤高點一度衝上 16039 點，但不敵獲利了結賣壓後拉回整理，指數一度失守「萬六」關卡。

受國際原油價格回升激勵，塑化報價跟著水漲船高，塑膠族群中包括中石化、台塑、台達化、國喬盤中大漲逾 2%，台化、南亞、亞聚、再生 - KY、華夏等在買單敲進下股價同步走揚。

造紙股股價也全面翻揚，指標個股榮成股價強勢，盤中大漲近 5%，推升盤中股價一度突破 25 元關卡，其他包括永豐餘、寶隆、正隆、華紙、士紙股價在買盤挹注下，拉抬股價同步上漲。

鋼鐵族群的中鴻盤中大漲逾 4%，大成鋼、中鋼構、東和鋼鐵、豐興、海光、新鋼等也分別有 1~3% 漲幅。

面板雙虎今天呈現漲跌互見，友達續獲買盤追捧，盤中價量齊揚，股價續揚突破 18 元關卡，成交量衝上 11 萬餘張；群創股價則相對疲弱，股價持續收黑回測 5 日線。

網通族群今天表現也頗為亮眼，包括凱碩、大豐電、東典、德勝、光聖、雷科等股價也同步走揚。

整體而言，撐盤主力電子股今天續弱，改由鋼鐵、造紙、塑化等原物料接棒演出，但考量美股翻黑走弱，電子股轉疲盤勢變數仍多，短線須留意部分漲多個股可能拉回整理，勿貿然追高。