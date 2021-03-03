英特爾因晶片生產專利侵權判賠22億美元 矢言上訴

英特爾 (INTC-US) 涉及晶片生產技術專利侵權，遭美國德州聯邦陪審團裁定需賠償 VLSI 科技公司 21.8 億美元，是美國歷史上罰款最重的專利侵權訴訟之一，英特爾矢言上訴。

根據裁判，英特爾侵害 VLSI 擁有的兩項晶片生產專利，需為其中一項專利賠償 15 億美元，另一項專利賠償 6.75 億美元。英特爾否認侵權、以及另一項專利無效的主張皆未被採納。

英特爾股價周二 (2 日) 收盤下跌 2.6% 至每股 61.24 美元，今年來上漲 23%。

英特爾矢言上訴。英特爾律師 William Lee 表示，兩項專利曾由荷蘭恩智浦 (NXP) 所有，若產生任何賠償金，一部分歸恩智浦所有；但四年前成立的 VSLI 並無產品，潛在營收來自官司。

Lee 說，VLSI 從架上拿出兩項 10 年不曾使用的專利，並要求賠償 20 億美元，「無異於對真正的創新者課稅。」他主張，VSLI 可以獲得的賠償金不超過 220 萬美元。

陪審團表示，英特爾並不構成故意侵權的行為，後者罰款往往高得多，高達這次判賠金額的兩到三倍。

這筆判賠金額約為英特爾去年第 4 季營收的一半。過去賠償金較高的官司包括 Merck 因 C 肝療法侵權賠償 25 億美元，但後來裁決被推翻；思科 (Cisco) 因涉及抄襲功能判賠 19 億美元，但思科已要求重新審理。