〈貴金屬盤後〉債券殖利率再上升 美元堅挺 黃金跌至9個月低點

週三 (3 日) 交易，黃金期貨價格下跌，收在近 9 個月最低點，係因美國公債殖利率又再度上升，且美元堅挺，壓制了黃金價格。

此前一日黃金為 6 個交易日來首日收高。

ThinkMarkets 的 \ 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「黃金再次忽視一切，只關注債券殖利率。隨著殖利率持續上升，持有黃金這類不孳息資產的機會成本也將上升。」

「黃金需要殖利率開始回落，或者美元大幅走貶才能夠找到一些支撐力。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 17.80 美元或 1%，收每盎司 1715.80 美元。盤中低點達 1699.40 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最熱絡的黃金期貨自去年 6 月 8 日以來最低收盤價。

瑞銀分析師也提出，名義殖利率上升 (10 年期公債殖利率週三高達 1.498%) 以及實質殖利率上升 (通膨因素) 正壓迫不孳息的黃金。

瑞銀 3 月 2 日的分析報告指出，「名義殖利率和實質殖利率均上升，這已挫傷了近期黃金，與此同時，ETF 流出應該仍是今年的關鍵挑戰。」該報告指出了黃金 ETF 正遭嚴重拋售這一點。

瑞銀分析師表示，在殖利率上升與美國新一輪財政刺激方案會提振經濟與通膨的背景下，他們可預見黃金短期內獲得一次反彈，但長期來看，黃金長期越來越悲觀地邁向中立。

「但我們預期近期的阻力會再增強至進入下半年，因為美國刺激措施規模更大，讓 Fed 提前升息的可能性增加。」

因此，瑞銀調降黃金預估價 150 美元，現在預期 6 月底黃金價格下降至每盎司 1750 美元，9 月底再降至 1700 美元，12 月底和 2022 年 3 月底至 1650 美元。

週三在「小非農」就業報告後，黃金小幅走跌。ADP 私營部門就業人數顯示，美國 2 月私營部門新增就業報 11.7 萬，遠低於經濟學家預期的 22.5 萬，前值自 17.4 萬小幅上調至 19.5 萬。

其他金屬商品交易