全球股市在過去半年屢創新高，基本面卻還未全面跟上，引起許多人擔心股市是否已經泡沫了？接下來與其繼續長期投資，不如有賺就落袋為安的想法擴散開來，但真的是這樣嗎？

1. 股市瘋漲不代表泡沫，別忽略資金面影響

近期巴菲特指標來到新高點，引起市場關注。巴菲特指標用來衡量股市成長率是否超過經濟成長率，藉以判斷股市是否有超漲的跡象，數值過高代表股市可能已經進入泡沫階段。如果單以此指標來看，目前泡沫的狀況較過去十幾年嚴重。但這個指標卻忽略了資金面的因素，因為寬鬆政策使得目前有更多貨幣流通，而更多現金投入股市自然會推高股價。下圖紅線則考量了股市相對流通貨幣的比率，目前數值指回到與 2018 年年中差不多的水準。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 股市仍具吸引力，長抱沒問題

同樣地，害怕買貴是大多數人都會有的想法，過去判別股票價格是否過貴時，本益比是常用的指標。而目前席勒本益比（經通膨調整後）已經來到將近 10 年新高點，以傳統的角度來看股市確實不便宜。

然而，提出席勒本益比的諾貝爾經濟學得主，在 2020 年提出新的股市評價指標「超額調整後本益比」卻指向了另一個方向。這個新指標衡量的是「股市的相對評價」，數值越高代表股市相較於其他資產更具投資價值。而這個新指標目前顯示投資股市仍較其他資產更有利可圖。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

許多人目前應該都在思考，是否應該將長期投資改為有賺就落袋為安的短期策略。我們將過去席勒超額調整後本益比來到相對高點後，持續投資一年的平均報酬列在下表之中（平均報酬為高點後三年內任一個月進場並持續持有一年之平均值）。可以發現以這個策略繼續做長期投資，報酬率不僅高於過去整體平均的 6~7%，過去歷史三次皆能有兩位數的亮眼報酬率。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美好的投資時光就是現在

此外，許多人擔心股市泡沫即將破滅的另一原因，則是美國 10 年期公債殖利率即將超過美股股利率。然而，其實過去大部分的時間，美債殖利率都高於美股股利率，股市表現卻還是十分亮眼，因此這個擔憂並沒有實質的數據基礎。

我們建議投資人將目光持續放在反應未來經濟前景的長短期利差，下圖整理了在不同利差狀況下，過去股市平均一年報酬率和正報酬機率的分布狀況。在 2021 年 1 月長短期利差正式升上 1%，以過去經驗來看，未來一段時間平均報酬率和正報酬機率都將是投資的蜜月期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2/24。長短期利差指的是美國 10 年期與 3 個月公債殖利率的差額。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

這次真的不一樣，抓準復甦類股長抱不放

非常規的政策使得過去常用的評價指標變得不適用，在判斷是否還能繼續投資股票基金時，應該如本文參考更多元的指標，才能做更準確的判斷。基本面數據轉佳正是景氣邁往復甦期最好的證明，利差環境也顯示目前仍是擁抱風險資產的好時機，不停地買進賣出僅會增加待在場外空手的風險。選擇分散且趨勢正確的好基金，並且長抱才能發揮最大的財富效果。一如巴菲特的合夥人查理蒙格說的「複利的第一原則是，如果非必要，千萬別打斷它」。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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