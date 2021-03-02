〈台股盤前〉美股連兩日反彈 外資可望歸隊助攻重返萬六

台股上周五 (26 日) 受美股大跌衝擊，重挫 3.03%，收在 15953 點，勉強守住月線。法人指出，隨著美債殖利率回跌，美股連兩日反彈，外資可望歸隊回補台股，有助台股今日重返萬六。

台股 228 連假休市期間，美股與主要亞股強勢反彈，隨著美國公債殖利率回跌，加上蘋果全美門市自去年 3 月來全面復業，蘋果周一領漲科技股，四大指數同步收紅，其中道瓊大漲逾 600 點。

法人指出，隨著美債殖利率回跌，加上歐美股市強勢反彈、亞股也普遍回神，台股今日可望重回萬六之上。

而外資上周五大幅賣超 944 億元，金額寫下史上單日賣超之最。就外資動向來看，法人指出，外資上週大賣台股是被動式基金考量 MSCI 明晟指數權重調整，在美股連日反彈後，外資可望歸隊回補台股。

市場消息方面，國內老牌上市晶圓代工廠 5 月起新訂單報價再調升 15% 之際，傳 5 月產出的晶圓 (今年 1、2 月投片) 也要採用新報價。由於 5 月產出的晶圓先前投片價就已調漲約 1 成，如今 IC 設計廠取貨要再加價 15%，等於被漲價兩次。

根據 Wedbush 證券供應鏈報告，蘋果 iPhone 12 系列機種生產仍很強勁，看好超級周期可望持續至今年 9 月新款 iPhone 上市，帶動 iPhone 12 主力供應商台積電、大立光、鴻海、可成等出貨表現。

全球手機晶片龍頭高通全系列物料交期延長至 30 周以上，其中藍牙音訊晶片交付周期更傳已達 33 周以上。針對上游晶片吃緊，聯發科執行長蔡力行日前表示，目前還算夠用，估計上半年產能吃緊市況將持續。

