〈美股盤前要聞〉美眾議院通過 1.9 兆美元紓困案 美股期貨走升

美債券市場趨穩，美國眾議院通過 1.9 兆美元新財政刺激方案，美股期貨在週一 (1 日) 走升，道瓊期貨跌漲 1.03%，標普 500 期貨漲 1.11%，斯達克 100 期貨跌漲 1.44%。

1. 美國眾議院通過 1.9 兆美元新財政刺激方案

目前拜登政府的 1.9 兆美元新財政刺激已在美國眾議院獲得通過，而按美國國會的立法流程，1.9 兆刺激法案將在下週參議院進行表決。

而市場預期，在審議期間，共和黨方面可能會對 1.9 兆美元新財政刺激的總規模與使用方向，提出一些修改建議。

2. 嬌生疫苗有望獲 FDA 緊急使用權

生 (JNJ-US) 的單劑新冠肺炎疫苗周五 (26 日) 獲得美國獨立專家小組的一致支持，可望為美國第 3 款疫苗獲准鋪路，不久即可開始配送。

由美國食品暨藥物管理局 (FDA) 所召集的 22 名專家周五全數贊成使用嬌生疫苗，通常 FDA 會遵循專家小組的建議結果，並在幾天內批准疫苗的緊急使用權 (EUA)。

專家們認為，嬌生疫苗特點大於其潛在風險，除了單劑注射外，相較於 mRNA 疫苗需極低溫儲存，該疫苗可於冰箱中保存達三個月。拜登政府官員曾表示，若嬌生通過 EUA，美國預計下週將立即發放 300 萬至 400 萬劑的嬌生疫苗。

3. 2020 年波克夏淨利大崩 47%

週六 (27 日)，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (BRKA-US) 發布 2020 第四季與全年財報，以 GAAP 基礎計算，波克夏 2020 年淨利出現近 50% 跌幅、且手上部位現金亦再次刷新歷史新高。

以 GAAP 作為基礎計算，波克夏 2020 全年歸屬母公司淨利報 425.2 億美元，低於 2019 年的 814.1 億美元，年增率下滑近 47.7%。2020 全年營業利益報 219.2 億美元，低於 2019 年的 239.7 億美元，年增率下滑 8.5%。截至 2020 年底，波克夏的現金儲備報 1383 億美元，高於 2019 年底的 1280 億美元。

統計 2020 年全年表現，波克夏股價漲幅是持續落後給 S&P 500，2020 年全年 S&P 500 指數共上漲了 18.4%，但波克夏股價卻只上漲了 2.4%，表現是遠遠落後大盤。

4. Airbnb 財報亮眼 華爾街調升目標價

Airbnb (ABAB-US) 週四發佈去年 12 月 IPO 以來首次財報後，券商 Jefferies、Canaccord Genuity 和瑞穗證券均調升其目標價。

該公司公布淨損 38.9 億美元，主要歸因於與 IPO 相關費用，但第四季營收 8.59 億美元，超出了分析師預期的 7.48 億美元。

Jefferies 寫道，「我們持續相信 Airbnb 是旅遊業中最棒資產，他們削減成本使其為旅遊業復甦做良好定位。」他們將目標價自 170 美元調升至 210 美元。

瑞穗報告預期，今年下半年 Airbnb 訂房趨勢將返回該公司 2019 年的水準。瑞穗將其目標價自 150 美元調升至 176 美元。

5. 高通出貨期延長超過 30 週

在全球晶圓代工產能有限的情況下，晶片缺貨潮似乎已從汽車業吹向手機業。業內消息人士指出，高通晶片交貨期已延長到 30 多週，並且有部分的晶片，像是藍牙的的交貨期已超過 33 週。

隨著缺貨情況持續，包含小米、華為、Oppo、vivo 等手機製造商也正在積極搶貨，無疑增加了晶片供需之間不平衡的情況。

有半導體產業分析師表示，目前來看，手機處理器、PMIC 電源管理晶片、MCU 微處理器等晶片都面臨缺貨的情況。從市場整體缺貨情況來看，缺貨的情況將會持續到今年年底。