FDA官員釋出嬌生疫苗審核樂觀訊號 下周有望立即分發400萬劑

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 周三 (24 日) 發布針對嬌生疫苗的簡報顯示，該疫苗本周有望順利通過審查，成為美國第三款 COVID-19 疫苗。拜登政府的新冠肺炎工作小組表示，若該疫苗或 FDA 緊急使用授權 (EUA)，美國下周將立即分發多達 400 萬劑嬌生疫苗。

白宮新冠工作協調官員 Jeff Zients 周三表示，各州州長正在為可能的新疫苗做事先準備，如果新疫苗獲得 FDA 授權，白宮將立即展開分發。

若嬌生 (JNJ-US) 疫苗審核順利通過，美國政府計劃在下周分發 300 萬至 400 萬劑的嬌生單劑新冠肺炎疫苗。CNBC 引述政府高層報導，屆時各州將獲得 200 萬劑。

FDA 疫苗本周五將和相關生物產品諮詢委員會 (VRBPAC) 召開緊急授權會議，不過周三發布的會議用工作人員報告已搶先透露好消息。

根據簡報內容，嬌生疫苗臨床試驗數據符合 FDA 疫苗緊急使用授權的要求，實驗中並未出現嚴重過敏反應，依年齡、種族與併發症的分析結果也未發現任何安全疑慮，預計該委員會將為嬌生疫苗背書，供 FDA 決議。

儘管嬌生表示南非變種病毒導致該疫苗在南非地區的有效性僅 57%，但 FDA 文件顯示，接種一個月後南非地區有效性提升至 64%，且該疫苗在對抗重症上仍有一定效力。

不過，對於 60 歲以上具併發症的效力僅 42.3%，而孕婦接種狀況目前尚無結果出爐。

Zients 說，嬌生目標在 3 月底交貨 2000 萬劑疫苗，並透過與美國政府合作，力拼 6 月底交貨 1 億劑。然而，美國政府高層近幾周獲悉，嬌生並未存有大量儲備疫苗，目前僅生產幾百萬劑。

拜登政府正逐漸增加每周分配給各州的疫苗劑量，目前美國政府每周向各州提供 1450 萬劑疫苗。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 最新數據顯示，疫苗接種至今，美國已經分發超過 8200 萬劑疫苗，共接種超過 6500 萬劑。