〈強茂收購凡甲〉凡甲審議結果出爐 收購條件合理 股東自行決定參與應賣

二極體廠強茂 (2481-TW) 於 1 月 25 日無預警發動公開收購，連接器廠凡甲 (3526-TW) 今 (3) 日為此召開審議委員會，審議結果認為，其公開收購條件符合公平性、資金來源也合理，公司身分與財務狀況也未發現重大異常，請股東自行決定是否參與應賣。

強茂 1 月 25 日宣布，擬自 1 月 26 日至 2 月 25 日，以每股 105 元、總價 15.31 億元，公開收購凡甲最多 2 成股權，未來除在客戶、產品業務合作外，也能增加長期投資獲利、提升資產及股東權益報酬率，但雙方事先未有接觸。

對於強茂突襲發動公開收購，凡甲表示，的確事前不知情，但做為上櫃公司，對於有意投資公司的人，都抱持開放歡迎態度。

凡甲今日也針對強茂公開收購案，召開審議委員會，凡甲指出，本案經全體出席委員認為，公開收購人強茂公司身分與財務狀況，尚未發現存在重大異常情事，公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性。

凡甲表示，籲請股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述的參與應賣風險，自行決定是否參與應賣。

凡甲日前宣布減資約 25%，舊股票最後交易日訂於 3 月 17 日，意味著若強茂公開收購條件成就，也將參與凡甲現金減資，每股可領回約 2.5 元現金。