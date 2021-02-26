MSCI生效爆量甩尾 台股元宵變盤崩跌498點 收15953點失守月線

美國 10 年期公債殖利率飆升，導致華爾街股市豬羊變色，台股今 (26) 日也上演元宵變盤，開盤跳空大跌摜破 5 日線、10 日線，台積電、聯發科、鴻海等權值股遭空方狙擊，金融、傳產幾乎全面倒地，加上 MSCI 權重調整盤後生效，終場爆出 693 億巨量，重摔 498.38 點，收 15953.8 點，跌破月線，成交值放大至 4321.12 億元。

美國科技股周四遭到空軍屠殺，那斯達克大跌 3.5%、費半狂挫 5.8%，台積電 ADR 收盤跌近 5%，台股現貨今日也被賣壓籠罩，台積電終場收全日最低 606 元，跌幅達 4.5%，市值失守 16 兆元，影響大盤逾 200 點。

台股市值前 50 大公司股價幾乎全面倒地，聯發科重挫 5%，失守 900 元大關；鴻海、大立光、台達電、國巨、瑞昱等也都有 3-4% 的跌幅；台塑四寶約下跌 2-3%；日前漲多的金融股也都拉回，中信金、國泰金、富邦金等跌逾 3%。

隨著美債殖利率飆升後，市場開始擔心高 PE 的高價股，其中，電源管理 IC 廠矽力 - KY 重挫 9%，信驊、譜瑞 - KY 大跌逾 7%，亞德客 - KY 則跌出千金股行列，終場收 970 元，值得注意的是，精測在終場前最後一盤強勢翻紅，收 900 元。

全球今年解封有望，航空雙雄續躍台股人氣指標，華航 3/3 起飛往美國各點運價再調漲 30-40%，昨天噴漲停後，今日再大漲逾半根停板，站上 14 元；長榮航則翻黑。此外，貨櫃雙雄在買盤力挺下，盤中連袂翻紅，陽明上漲 1.7%。

觀察盤面焦點個股，觸控模組大廠 TPK-KY 去年繳出亮眼成績，稅後純益年增近 4 倍，EPS 達 2.53 元登三年新高，今日吸引資金進駐，股價直奔漲停，站上 50 元。中鋼構去年受惠出售中國崑山廠房，稅後純益 6.3 億元，年增 3 倍，EPS 3.26 元，每股將配發 2.8 元現金股息創歷年新高，帶動股價跳空漲停，來到 34.55 元，創波段新高。