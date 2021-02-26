〈能源盤後〉WTI原油登近22個月高點 Brent原油4日來首見收低

週五 (26 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，WTI 原油收在近 22 個月高點，而 Brent 原油價格 4 個交易日來首次收低。

OPEC + 可能下週會議將討論增產，構成 Brent 原油壓力，且 Brent 原油先前已連漲 3 日登上 13 個月高點。

Tyche 資本顧問公司總經理 Tariq Zahir 指出，美國公債殖利率飆升也助長了週四所有市場的避險姿態，包括原油。

與此同時，美國經濟數據樂觀，可見能源需求復甦的跡象，以及國內石油供應緊縮，尤其提供 WTI 原油價格支撐力。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「根據 EIA 報告， 自去年 6 月達到庫存頂峰以來，美國庫存已消耗超過 9000 萬桶原油。」

他指出，S&P Global Platts 的數據也顯示，全球浮動庫存已消耗 1.3 億桶，「但這不是秘密，現貨市場緊縮的原因之一就是 OPEＣ+ 自願削減供應。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 31 美分或近 0.5%，收每桶 63.53 美元，但盤中低點曾達 62.65 美元。

根據道瓊市場數據，今日為最前月契約自 2019 年 5 月 1 日以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16 美分或近 0.2%，收每桶 66.88 美元，本契約今日收盤屆期。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.1%，收每桶 66.11 美元。

Zahir 表示，OPEC+ 下週將召開會議，預計會做出 4 月起生效的生產配額決定，而沙烏地阿拉伯已傳出增產聲音，讓週四價格有些疲軟。

路透社週三報導，OPEC + 可能在會議上討論每日增產 50 萬桶的事。OPEC + 將在 3 月 3 日舉行委員會議，接著隔日召開主要決策會議。

「我們看到一個巨大變化，就是 500 磅的大猩猩 (沙烏地阿拉伯) 要討論終止其自願減產行動，甚至還要進一步提高供應量。雖然這不令人意外，尤其是在石油價格近期大幅上漲之後，畢竟沙國最不希望就是讓美國頁岩油商見縫插針提高產量。」

其他能源商品價格

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.8923 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 1.9066 美元。

3 月契約將在週五收盤屆期。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 2 美分或 0.6%，收每百萬 Btu 2.777 美元。

EIA 週四公布，截至 2 月 19 日當週，國內天然氣供應減少了 3380 億立方英呎，目前供應庫存處於 5 年歷史平均。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量下降 3330 億立方英呎。