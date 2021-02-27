〈能源盤後〉美元上漲、OPEC+會議在即 市場緊張 原油大跌 但WTI本月漲近18%

週五 (26 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，係因美元上漲，以及下週 OPEC + 會議在即，市場出現緊張情緒，促使 WTI 原油價格自 22 個月高點回落。

然而，WTI 原油期貨價格本月仍上漲近 18%，且為連續第四個月收升。

OPEC+ 各國部長預計 3 月 3 日至 4 日召開會議討論產量限制。先前因 OPEC + 遵循減產協議，以及沙烏地阿拉伯自願在 2 月和 3 月間每日減產 100 萬桶，助漲了原油走勢。

BDSwiss 集團投資研究主管 Marshall Gittler 認為，OPEC + 必須做出 2 項決定，首先他們必須決定是否按照 12 月達成的協議，自 4 月起增產 50 萬桶，另一個是關於沙烏地阿拉伯 2 月和 3 月獨自減產 100 萬桶 / 日的決定。

「這有助於完成這不可能的任務：允許其他成員增產，但同時降低全球石油庫存過剩。市場上的許多人都認為，按照現在的價格，這兩種限制都會解除。本質是上來說，這是每日增產 150 萬桶。」

的確，油價上漲會引發放寬限制措施的聲浪，部分是因恐美國頁岩油生產商和其它業者趁漲價提高產量，奪走 OPEC + 成員的市場份額。

瑞穗證券美國能源期貨主管 Robert Yawger 表示，「我個人認為 OPEC + 將管理這個狀況，最有可能是在未來 4 個月每月增產 12.5 萬桶 / 日，合計 50 萬桶 / 日。這可讓 OPEC + 迎接需求龐大的駕駛夏季，因需求受到疫苗和刺激措施德提振。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.03 美元或 3.2%，收每桶 61.50 美元，自週四觸及的 2019 年 5 月 1 日以降高點回落。

根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨本月上漲近 18%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 75 美分或近 1.1%，收每桶 66.13 美元，本契約今日收盤屆期。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.69 美元或 2.6%，收每桶 64.42 美元。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「因預期需求改善，且全球供應依然受限，所以原油期貨價格已上漲，但美國供應量自上週冬季風暴造成的中斷快速恢復，可能對下週的庫存數據沒有太大的影響。」

與此同時，美國公債殖利率飆升，引發全球股市動盪，也抬高了美元價值，而這不利於美元計價的大宗商品價格，因其他貨幣使用者會覺得商品價格變高而另做其他投資。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告中表示，「這種骨牌效應開始衝擊原油這類大宗商品，這是因美國公債殖利率上升而引起通膨交易的修正，這已成為市場動盪的重要來源。」。

ICE 美元指數週五上升 0.8%。

其他能源商品價格

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 1.877 美元，本月漲逾 19%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 1.8565 美元，本月上漲 16%。

3 月契約今日收盤屆期。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2%，收每百萬 Btu 2.771 美元，本月上漲 8% 以上。

Steeves 表示，2 月中旬冬季風暴造成的產量損失基本上「大致已經恢復，且可能對下週的庫存報告不會有重大影響。」